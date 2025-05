De Bruyne al Napoli, è arrivata la risposta del top player: cosa manca per la fumata bianca

Kevin De Bruyne continua ad essere nel mirino del Napoli. La trattativa con il club azzurro sarebbe già ad un punto cruciale.

Il Napoli è concentrato sulla stagione in corso e in modo particolare sul match odierno contro il Parma. La trasferta in Emilia potrebbe essere cruciale in chiave Scudetto, ancor più in caso di risultato favorevole da Milano. In realtà, però, la dirigenza partenopea non può essere concentrata solo sul presente. Infatti, uno dei punti focali è rappresentato certamente dal futuro, attraverso il quale verranno sanciti gli obiettivi del club. Quest’ultimo, sarebbe desideroso di dar vita ad un mercato importante, il quale avrebbe come primo obiettivo un nome incredibile: Kevin De Bruyne.

De Bruyne-Napoli, il nodo è l’ingaggio: la richiesta del giocatore

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Ad oggi, il futuro di Antonio Conte è in bilico, motivo per il quale la società vorrebbe mettere a segno diversi colpi per “convincere” il tecnico a restare. Non a caso, lo scouting del DS Manna sarebbe già iniziato da diverso tempo.

In modo particolare, gran parte delle attenzioni del dirigente sarebbe rivolte a Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, lascerà il Manchester City a parametro zero nelle prossime settimane, ma ha voglia di continua a giocare ad altissimi livelli. A tal proposito, proprio Napoli potrebbe essere la soluzione ideale.

Come riportato da “Calciomercato.com” il nodo principale è ovviamente rappresentato dall’ingaggio. Quest’ultimo, è alla portata del Napoli che ha già presentato una ricchissima offerta: biennale da 7 milioni di euro a stagione più bonus. Si tratta di cifre molto importanti, ancor più visti i parametri imposti dal presidente De Laurentiis. Lo sforzo, però, non sarebbe stato apprezzato dal belga che chiede dieci milioni di euro all’anno. Ovviamente, dovrà essere risolto tale “nodo” affinché la trattativa prosegua per il verso giusto.

Futuro in bilico per De Bruyne? Le possibile “rivali” del Napoli

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a tenere in bilico il mondo del calcio. Il talento belga lascerà il Manchester City nelle prossime settimane, ma non è ancora sicuro che lasci la Premier League. Al momento, le voci accostano il calciatore al Napoli ma la fumata bianca è ancora lontana.

Infatti, il club azzurro potrebbe esser “costretto” a fare i conti con alcune rivali insidiose. Tra queste, ci sarebbe il Liverpool che starebbe seguendo il calciatore belga da diversi giorni. Oltre alla soluzione inglese, però, non vanno trascurate le piste legate all’MLS e alla Saudi Pro League. Chiaramente, come già anticipato dal centrocampista, la scelta verrà presa di comune accordo con la famiglia e non solo.