Napoli-Cagliari, previsti 3 maxi schermi in città: dove verranno installati

La città si prepara all’ipotesi di festeggiamenti in caso di vittoria dello scudetto: ecco dove verranno installati i 3 maxi schermi

Ci siamo: la Lega Serie A ha annunciato che Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio. C’è una data per l’ultima giornata di campionato, con la contemporaneità delle due squadre in corsa per il titolo. Gli azzurri ospiteranno i sardi al Maradona che sarà sold out, ma il Comune ha scelto di andare incontro alle esigenze dei tifosi, preparando 3 maxi schermi.

Una splendida trovata, che permetterà a migliaia e migliaia di sostenitori, provenienti da tutta Italia, di poter assistere alla partita decisiva anche per strada. In compagnia di amici, parenti o sconosciuti, nella speranza di condividere un momento di grande gioia. Due anni fa, gli schermi furono installati all’interno dello stadio Maradona, mentre questa volta si darà possibilità anche a chi vorrà vedere la gara in altri quartieri di Napoli.

Napoli-Cagliari, maxi schermi in città: ecco dove

Secondo quanto riportato dal Mattino, il Comune di Napoli ha deciso che verranno installati 3 maxi schermi in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Esposito a Scampia. Sono queste, dunque, le zone scelte per poter assistere alla super sfida finale della 38a giornata.

L’augurio è che possa trattarsi di una serata di festa. I tifosi hanno già iniziato a sperare in un meteo clemente per venerdì 23 maggio. La corsa ai biglietti per il Maradona ha inizio, ma chi non riuscirà a farcela in tempo, potrà quindi optare per un piano alternativo.