Napoli-Cagliari, quando si giocherà l’ultima giornata: la decisione ufficiale della Lega Calcio

Quando si giocherà l’ultimo turno di questo campionato? Caos in corso nel consiglio di Lega con lite tra i partecipanti: arriva la decisione ufficiale

Sono state ore concitate per conoscere l’esito del consiglio della Lega di Serie A legato alle date dell’ultima giornata di campionato. A far discutere, chiaramente, il dubbio legato al giorno in cui Napoli e Inter dovranno scendere in campo. I due club si giocano ancora la vittoria dello scudetto a 90 minuti dalla fine, con gli azzurri avanti di un punto dopo i pareggi di ieri contro Parma e Lazio.

Dopo una prima sospensione per una lite tra dirigenti all’interno del consiglio, si è arrivati a una decisione definitiva sulla data della tanto attesa 38a giornata. Almeno per le due squadre in corsa per il titolo, è stato stabilito il giorno designato per assegnare il titolo. Una scelta che ha fatto discutere e non poco, per numerosi motivi.

Napoli-Cagliari e Como-Inter, la data ufficiale: quando si giocheranno

La sospensione ha portato il consiglio a ripartire per le 11:00, con disparità tra la volontà iniziale del Napoli e quella dell’Inter. I nerazzurri avrebbero voluto disputare il match di giovedì, per poi scendere in campo per l’eventuale spareggio non oltre il 27 maggio. Avendo almeno 4 giorni di distanza dalla finale contro il PSG.

Dall’altra parte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe spinto per giocare di venerdì, avendo la possibilità di evitare una partita così importante in un giorno infrasettimanale. A complicare il tutto, però, uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici, proprio nella giornata di venerdì.

Nonostante questo impedimento, la Lega di Serie A ha stabilito che Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio alle 20.45. Ufficiale sia la data, che l’orario di svolgimento delle due partite.

Napoli e Inter, scelta la location dell’eventuale spareggio

Resta ancora viva, seppur di difficile realizzazione, anche l’ipotesi dello spareggio tra Napoli e Inter. Se gli azzurri perdessero contro il Cagliari e i nerazzurri pareggiassero con il Como, le due squadre si ritroverebbero a pari punti in classifica.

A quel punto, bisognerebbe disputare un’ultima partita, che equivarrebbe allo scontro diretto tra i due club. La data stabilita è quella di lunedì 26 maggio. Decisa anche la sede della sfida: l’Olimpico di Roma. A dare l’annuncio, il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli:

“Da regolamento si dovrebbe giocare a Milano, ma ovviamente non si può. Roma sarebbe l’unica sede possibile”.

La capitale, dunque, ospiterebbe l’eventuale incontro risolutore di questo campionato. Uno scenario, come detto, altamente improbabile per come si è sviluppata la classifica.