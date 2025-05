Meteo Napoli venerdì 23 maggio – Come sarà il tempo a Napoli-Cagliari

Come sarà il meteo il prossimo 23 maggio, giorno della sfida scudetto? Le prime previsione del tempo durante la sfida che potrebbe assegnare il tricolore ai partenopei

Grandissima attesa in vista di Napoli-Cagliari, la partita della 38a giornata di Serie A che potrebbe rendere gli azzurri campioni d’Italia per la quarta volta nella loro storia. Nella giornata di oggi, la Lega Calcio ha stabilito che Napoli e Inter giocheranno il 23 maggio le loro rispettive partite, in contemporanea, per capire a chi andrà il tanto agognato trofeo.

Dalle 20:45, la squadra di Conte scenderà in campo al Maradona per ospitare i sardi, mentre gli uomini di Inzaghi saranno in scena in trasferta contro il Como. Entrambe sono già salve e giocheranno solamente per l’onore e la gloria. In caso di vittoria da parte del Napoli, sarà scudetto, così come se le due squadre ottenessero lo stesso risultato (due pareggi, o due sconfitte ad esempio ndr). Solo in caso di pareggio interista e sconfitta partenopea, si arriverebbe al tanto temuto spareggio.

Napoli-Cagliari, come sarà il meteo il 23 maggio: le previsioni

A distanza di 4 giorni dalla super partita scudetto, sono numerosi i tifosi e gli addetti ai lavori che hanno già iniziato a controllare le previsioni meteo per venerdì prossimo. La speranza, chiaramente, è che il tempo sia dei migliori. Sia perché questo consentirebbe di giocare su un campo asciutto e in ottime condizioni e sia per gli eventuali festeggiamenti successivi in casa di trionfo.

Tra siti e applicazioni, è partito un tamtam per conoscere le condizioni metereologiche del 23 maggio prossimo. Al momento, sfortunatamente, è prevista la caduta di pioggia soprattutto in serata. Le previsioni, si sa, risultano però più precise con l’avvicinarsi della data stessa e quindi potrebbero cambiare.

Al momento, la maggior parte delle stesse, riportano di una giornata nuvolosa, con possibili rovesci la sera. Un 60% di probabilità che piova nel corso di tutto venerdì, un disagio in vista del match scudetto. Partiranno dunque scongiuri di ogni tipo, nella speranza che non siano troppi gli eventuali millimetri di pioggia che potrebbero abbattersi a Napoli.

Pioggia o meno, il Napoli dovrà sfidare ogni tipo di avversità, anche quella metereologica. Con l’augurio che anche il meteo sia più clemente e che venerdì prossimo il tempo sia più sereno del previsto, Lukaku e compagni dovranno fare risultato. I recenti pareggi contro Genoa e Parma hanno rallentato una corsa scudetto clamorosa, con l’Inter che è rimasta a -1, un distacco minimo, ma pur sempre fondamentale per credere nel titolo.