Napoli-Cagliari, novità sui biglietti: c’è l’apertura del settore

Una grossissima novità giunta fuori fa sorridere i tifosi azzurri, con l’apertura del settore che regala più biglietti per Napoli-Cagliari

Alle 15:00 di oggi pomeriggio – lunedì 19 maggio – sono usciti i biglietti per l’ultima sfida di campionato, che vede davanti Napoli e Cagliari. I partenopei hanno dunque la possibilità di laurearsi campioni dinanzi il proprio pubblico, che spingerà fortemente la squadra verso la vittoria finale.

I numeri registrati in coda TicketOne sono strabilianti: più di 400 mila persone si trovano in fila per cercare un posto alla sfida Scudetto. La capienza del ‘Maradona‘ però, circa 55 mila, non permette a tutti i sostenitori azzurri di essere presenti. Una novità giunta fuori nell’ultima ora però, fa sorridere molto i tifosi.

Napoli-Cagliari, idea per i tifosi azzurri: apertura del settore

Il Napoli è pronto a trovarsi dinanzi a sé uno stadio tutto tinto d’azzurro, soprattutto per via di una notizia annunciata da Amedeo Bardelli, responsabile della sezione sport di TicketOne.

“Napoli-Cagliari sarà sold-out. C’è una possibilità di aprire il settore ospiti ai napoletani, in quanto i sardi sono già salvi” – afferma a Stile Tv, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra“.

L’apertura del settore ospiti, garantirebbe la possibilità di far accedere quasi altri 3000 mila napoletani:

“Al momento però non c’è ancora questa ipotesi, nel frattempo oggi sono usciti i biglietti” – dice Bardelli.

Questo perché non è assolutamente da dimenticare ciò che si è verificato all’andata. I tifosi di Napoli e Cagliari infatti hanno scatenato degli scontri non passati inosservati ed ora, per scoprire se ci sarà o meno l’apertura del settore ospiti ai sardi, bisognerà attendere le disposizioni ministeriali.

Napoli-Cagliari, caos biglietti: cosa sta accadendo

Difficile non pensare di esserci ad una partita del genere, specialmente per la posta in palio molto alta. La possibilità di veder vincere la propria squadra in casa, ha preso il sopravvento nei cuori dei tifosi azzurri, corsi nelle ricevitorie abilitate e sul sito TicketOne.

Stando agli ultimi aggiornamenti, online si registrano ancora oltre 300 mila persona in coda in attesa di prendere il biglietto – nonostante le critiche per i ritardi e costi – che difficilmente si troverà. In partite così si è molto fortunati nell’assistere, per via dell’affluenza da pelle d’oca.

I tifosi del Napoli sono pronti a festeggiare e, chi non sarà presente nell’impianto di Fuorigrotta, lo farà sicuramente in mezzo la strada, in attesa che la squadra esca in giro per la città.