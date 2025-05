Biglietti Napoli-Cagliari: ecco la differenza con i prezzi della festa Scudetto del 2023

Diramati i prezzi ufficiali di Napoli-Cagliari con prezzi poco popolari, differenza abissale con la festa Scudetto del 2023 contro la Samp

Dopo esser giunta fuori la data ufficiale di Napoli-Cagliari – venerdì 23 alle ore 20:45 – gli azzurri hanno pubblicato anche data e orario dell’uscita dei biglietti per assistere al match Scudetto. Non sono assolutamente mancate critiche nei confronti della società per aver alzato i prezzi e il ritardo dell’avviso rispetto a solo due stagioni fa, quando il Napoli alzava il titolo nell’ultima gara contro la Sampdoria.

L’affetto del pubblico però di certo non mancherà, con l’ennesimo e prevedibile sold-out che trascinerà i ragazzi di Antonio Conte verso la vittoria del quarto tricolore. Agli azzurri non basta altro che fare punti, con un occhio di riguardo a Como-Inter in caso di parità al ‘Maradona‘.

Napoli-Cagliari, che differenza: paragone con lo Scudetto 2023

Napoli-Cagliari è la sfida che nessun napoletano ha in mente di perdersi. Ci si gioca un titolo che vale una stagione intera e, già ieri nell’intervista post-partita, Conte ha ribadito di fare affidamento sul pubblico che sarà presente allo stadio.

Napoli-Cagliari, prezzi dei biglietti:

Curve Inferiori €40 fidelity, €45 intero

Curve Superiori €55 fidelity, €60 intero

Distinti Inferiori €75 fidelity, €90 intero

Distinti Superiori €105 fidelity, €120 intero

Distinti Superiori Premium €120 fidelity, €135 intero

Tribuna Nisida €125 fidelity, €140 intero

Tribuna Posillipo €150 fidelity, €190 intero

Tribuna Posillipo Premium €175 fidelity, €220 intero

La differenza emersa fuori rispetto alla festa Scudetto 2023, con la partita contro la Sampdoria all’ultima giornata, è abissale. Da ricordare però, che in quell’occasione, i settori inferiori dello stadio avevano una visibilità ridotta per via della presenza dei maxischermo.