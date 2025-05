Inter al veleno: una presenza in sala VAR ha indispettito i nerazzurri

Dopo le partite di ieri sera si è giunti a molte critiche, specialmente in casa Inter con una presenza in sala VAR che non ha fatto piacere

Le partite di ieri, giocate in contemporanea, hanno portato a molteplici polemiche in quelle che sono le zone calda della classifica. Napoli e Inter, dopo i due pareggi, si trovano a lottare per la vittoria dello Scudetto all’ultima giornata. Gli azzurri dovranno affrontare il Cagliari, mentre la formazione di Simone Inzaghi sfiderà il Como.

Le critiche sono giunte per di più dalla sponda nerazzurra, specialmente dopo il gol annullato allo scadere, quando il Napoli si trovava in pieno VAR per il calcio di rigore ai danni di Neres, e per il penalty concesso invece alla Lazio. L’Inter con una vittoria si sarebbe messa al comando della classifica ma, alla fine, il destino è ancora nelle mani dei partenopei.

Inter contro Guida, ecco perché: l’arbitro è sempre più bersagliato

All’interno della sala VAR di Inter-Lazio, era presente Marco Guida. L’arbitro italiano, nella partita di ieri, si trovava all’AVAR, utile per mandare il direttore di gara a rivedere delle immagini dubbie durante la partita. La sua presenza ha fatto molto infuriare il club nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta della squadra arbitrale e la decisione presa sul calcio di rigore, non è andata giù a Simone Inzaghi e alla società. Per questo motivo, nessun tesserato ieri ha lasciato dichiarazioni.

L’arbitro Guida è da alcune settimane all’interno di un ciclone infernale, per alcune dichiarazioni rilasciate. Nato a Pompei e appartenente alla sezione di Torre Annunziata, ha affermato di aver richiesto di non voler arbitrare il Napoli, perché il calcio viene vissuto in maniera differente.

Guida, le parole che hanno fatto infuriare l’Inter: ora si apre un caso

L’intervista di Marco Guida ha scatenato polemiche sin dal momento in cui è stato designato all’interno della squadra arbitrale di Inter-Lazio. Le sue parole non sono di certo passate inosservate, con i tifosi nerazzurri che hanno avuto da ridire anche lato social.

“La mia scelta di non arbitrare il Napoli è personale. Ho tre figli e una moglie, voglio stare tranquillo. Il calcio qui viene vissuto con tanta emotività e pensare di sbagliare una decisione non mi fa sentire sereno” – ha affermato Guida più di un mese fa.

Queste parole hanno fatto perdere le staffe all’Inter dopo che si sono ritrovati alle corde nel finale della partita di ieri, con la rete annullata ad Arnautovic e il rigore realizzato da Pedro che ha permesso al Napoli di sognare ancora. L’ultima sfida, in programma venerdì, ci darà la definitiva quadra di questo immensa stagione.