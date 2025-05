Conte, la frase in conferenza stampa scatena i tifosi: annuncio Scudetto

Una frase di Antonio Conte in conferenza stampa ha letteralmente scatenato i tifosi del Napoli: annuncio Scudetto.

Il Napoli è ancora primo in classifica alla fine della penultima giornata di Serie A nonostante il pareggio contro il Parma. Il contemporaneo pareggio dell’Inter contro la Lazio ha infatti permesso la conservazione della vetta alla vigilia dell’ultima fondamentale giornata contro il Cagliari.

Antonio Conte è intevenuto in conferenza stampa a fine gara, in un momento che è senza dubbio di enorme esaltazione per tutta la piazza napoletana in virtù dell’incastro di risultati positivo di questa serata.

Conte: “Andiamoci a prendere lo Scudetto”

Conte ha preliminarmente chiesto prudenza alla piazza, evitando feste anticipate. L’allenatore si è poi lasciato andare, con un’ultima frase stupenda appena prima della fine della conferenza, di risposta ad una domanda volta alla preparazione dell’ultia gara contro il Cagliari:

“Cosa dirà ai ragazzi?” “Andiamoci a prendere lo Scudetto”.

Una frase che racchiude tutte le doti da motivatore di questo allenatore: la sua frase è il motto che dovrà seguire il Napoli per caricarsi prima del’ultima, decisiva gara. Gli azzurri vedono sempre più vicini questo obiettivo, ma c’è un ultimo passo da compiere.