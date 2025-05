LIVE- La conferenza stampa di Antonio Conte dopo Parma-Napoli

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Parma-Napoli: le sue parole.

“Manca quest’ultimo passo, dobbiamo cercare di farlo. Quello che mi sento di dire a Napoli e ai napoletani è: stiamo concentrati, stiamo sul pezzo e non tiriamo fuori bandiere con numeri a caso. Questi ragazzi hanno veramente bisogno di essere spinti verso un traguardo storico in una maniera inimmaginabile. Alla fine vai a vedere, siamo la squadra che è stata più in testa. Detto questo, da gennaio in poi questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, gestendo sempre situazioni di emergenza. Anche oggi sembra tutto normale senza Lobotka, Buongirono ha fatto il girone di ritorno in infermeria fissa, abbiamo dovuto adattare Olivera. Fidatevi che da gennaio sono successe tante cose, sono state superate tantissime difficoltà. Questo dà merito ai ragazzi, manca l’ultimo passo e dobbiamo farlo insieme ai tifosi, in maniera intelligente e corretta, poi se dovesse accadere lì dobbiamo celebrare come Dio comanda”.

“Assenza in panchina? Dispiace, c’è stata troppa ostruzione, poi si sono anche lamentati del recupero. Questo mi ha dato fastidio e mi ha portato anche ad avere un contatto con la panchina. Detto questo, lo staff sa quello che deve fare. Ma mi ha dato fastidio che queste ostruzioni dovrebbero essere evitate”.

“Noi siamo stati zitti, non ci siamo mai lamentati perché non abbiamo mai voluto dare alibi. Ma fidatevi, vedete da gennaio in poi quante soluzioni abbiamo dovuto trovare. Rosa ora ridotta all’osso e passa tutto in secondo piano. Nessuno ha mai tirato in ballo questi infortuni, né tantomeno io. Però ogni tanto bisogna usare il cervello e dire: ‘questi stanno raschiando il fondo del barile e stanno ancora lì a rompere le palle”.

“Quando qualcuno dice che è abituato a vincere lo Scudetto, io dico che non è abituato a dare un testa a testa come adesso. Ora siamo arrivati all’ultima, sono stati bravissimi loro ad affrontare questa situazione. Cosa direi ai ragazzi? Andiamoci a prendere lo Scudetto!”