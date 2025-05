Ad un passo dal Napoli a gennaio, si scatena e vince il campionato

Clamorosa ascesa dell’obiettivo del Napoli di gennaio: ha segnato gol decisivi e ha vinto il campionato

A seguito dell’addio di Kvaratskhelia, il club azzurro ha sondato diverse piste. Uno dei primi profili era Zhegrova, trattenuto dal Lille nonostante la situazione contrattuale svantaggiosa. Il calciatore kosovaro, infatti, ormai quest’estate entra in scadenza.

Poi tanti nomi. Garnacho e Adeyemi su tutti. Ma non le uniche piste inseguite. Tra i giocatori vicinissimi al Napoli c’era anche Noa Lang, esterno d’attacco della Nazionale olandese e ex obiettivo del Milan. Il giocatore, a seguito della decisione del PSV di non cederlo al club azzurro, ha trascinato la sua squadra verso la Champions e la vittoria del titolo, rimontando sull’Ajax di Farioli.

Noa Lang, l’erede di Kvaratskhelia mancato è campione d’Olanda

Il calciatore classe 1999 sembrava prontissimo ad accettare l’avventura napoletana e aveva dato il suo ok al trasferimento in Serie A. Il Napoli aveva visto in lui un’occasione di mercato, non troppo costosa, ma di buon livello. Un’ottima alternanza a David Neres. Fino a quando il PSV si è messo di traverso nella negoziazione, decidendo infine di non lasciar partire il suo attaccante. Noa Lang qualche settimana più tardi ha dichiarato di esserci rimasto male, ma ha mantenuto livelli altissimi. Un professionista.

Il Napoli cerca ancora l’erede di Kvaratskhelia per la prossima stagione. Nonostante David Neres possa essere titolare, serve sicuramente un giocatore che lo faccia rifiatare. Un’altra ala sinistra pronta a giocare anche a livelli internazionali. E Noa Lang potrebbe tornare di moda nuovamente. D’altronde, i numeri sono tutti dalla sua parte.

Infatti, il calciatore olandese ha messo a referto 11 gol e 10 assist in campionato. In particolare, 7 marcature in Eredivisie sono arrivate a mercato invernale chiuso. Un cambio passo deciso, determinante. Tanti assist, ma il primato in Olanda per maggior numero di passaggi chiave per occasione da gol: ben 75, otto in più a Paixao, altro obiettivo del Napoli.

Le ultime due reti con la maglia del PSV segnate al Feyenoord sono state decisive per mantenere il ritmo sorpasso sull’Ajax, che solo alla penultima giornata di campionato si è fatto superare dall’Eindhoven. Oggi 18 maggio Noa Lang è diventato campione d’Olanda per la terza volta in carriera a soli 26 anni.