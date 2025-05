Parma – Napoli, Conte ha deciso su David Neres: la scelta

Pochi dubbi su David Neres in vista della grande sfida in casa del Parma: Conte ha già preso una decisione.

Il Napoli è sempre più vicino al sogno scudetto. L’imminente turno di Serie A potrebbe letteralmente decretare le sorti del campionato, garantendo alla squadra allenata da Antonio Conte il quarto scudetto della sua storia. Gli azzurri sfideranno in trasferta in Parma, nella speranza di un passo falso da parte dell’Inter, impegnata a San Siro contro la Lazio di Marco Baroni.

In conferenza stampa Antonio Conte si è soffermato in particolar modo su David Neres. L’esterno brasiliano era finito ai box per una lesione al soleo della gamba sinistra. Il tecnico azzurro ha annunciato ai giornalisti presenti in sala la sua decisione.

Conte: “Neres ha recuperato, ma non partirà dal primo minuto”

Conte può tirare un sospiro di sollievo: Neres ha finalmente smaltito l’infortunio e col Parma scenderà nuovamente in campo. Per precauzione, però, il tecnico azzurro lo inserirà a gara in corso.

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha sottolineato l’importanza della gara, facendo il punto anche sulla questione infortuni. Nonostante il piccolo problema accusato da McTominay, dal reparto infermeria arriva una notizia decisamente positiva: finalmente David Neres tornerà in campo. Il tecnico salentino, però, chiarisce subito che non intende rischiare un’ulteriore ricaduta: