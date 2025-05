Napoli, a Capodichino c’è una bolgia: che accoglienza – VIDEO

Tanti tifosi azzurri erano presenti a Capodichino per salutare il Napoli di Conte.

Dopo il pareggio rimediato una settimana fa contro il Genoa, di fatto, il Napoli giocherà domani sera contro il Parma. I partenopei, visto che si sono giocati il jolly contro i rossoblù, devono assolutamente battere gli uomini di Chivu per conservare la vetta della classifica.

Anche perché l’Inter è attesa dalla gara casalinga contro la Lazio. Lo stesso Antonio Conte ha ribadito in conferenza stampa che, ovviamente, questi non sono momenti normali, visto che ci si sta giocando uno scudetto. Ma i tifosi del Napoli non hanno fatto mancare la propria vicinanza alla loro squadra del cuore.

Napoli, tanti tifosi azzurri a Capodichino: le immagini

Tanti sostenitori azzurri, infatti, si sono ritrovati a Capodichino per dare il proprio sostegno agli uomini di Antonio Conte. Il team partenopeo, infatti, è partito in questi minuti per volare alla volta di Parma.

Nel frattempo, però, c’è anche un po’ di ansia tra i tifosi del Napoli per le condizioni di Scott McTominay. Antonio Conte, infatti, ha annunciato in conferenza stampa che lo scozzese ha riportato qualche fastidio fisico. Ma, nonostante tutta la preoccupazione del caso, l’ex Manchester United dovrebbe comunque essere presente sin dal primo minuto domani sera contro il Parma.