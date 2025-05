Napoli, un segno del destino scatena i tifosi: è accaduto oggi a Parma

C’è un piccolo dettaglio che sta scatenando i tifosi del Napoli: arriva da Parma, luogo dove gli azzurri saranno impegnati domenica.

Parma-Napoli è un crocevia fondamentale per i destini di tutto questo campionato. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per poter mantenere la vetta della Serie A, dopo che contro il Genoa è arrivato un pareggio che ha fatto riavvicinare l’Inter a -1.

Questa giornata può quindi ridisegnare il destino di un’intera stagione in un senso o nell’altro. Può infatti sia arrivare un sorpasso nerazzurro, ma anche la matematica certezza della vittoria del titolo per il Napoli qualora gli azzurri vincessero la propria gara e l’Inter perdesse a Parma.

Il trofeo della Serie A è a Parma, ma è solo un caso

Proprio questo scenario ha fatto scatenato un po’ di curiosità per un evento accaduto quest’oggi a Parma: è presente infatti in città il trofeo della Serie A, ma non per motivi legati al campo. Quest’oggi è stata infatti presentata la seconda edizione del Festival della Serie A, che si terrà anche quest’anno nella città emiliana dal 6 all’8 giugno.

La presenza del trofeo a Parma ha inevitabilmente causato un po’ di curiosità fra i tifosi di Napoli e Inter in virtù dell’incastro che potrebbe consegnare il trofeo agli azzurri proprio domenica al Tardini. La presenza della coppa nella città emiliana è dovuta però, come detto, ad una pura casualità, cioè la presentazione di un evento che si terrà per il secondo anno di fila a Parma.

In ogni caso, infatti, il trofeo non verrebbe sollevato domenica, ma all’ultima giornata. Tanti tifosi hanno comunque commentato con curiosità la presenza della coppa nella città che deciderà gran parte del destino di questo campionato proprio in questi giorni: e se fosse un segno del destino?