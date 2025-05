Mercato Napoli, l’agente conferma tutto: “Tentativo concreto”

L’uscita mediatica dell’agente del calciatore conferma le voci di mercato di un possibile trasferimento al Napoli, ora la piazza ci crede

Il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Gli azzurri affronteranno ben 4 competizioni, con una rosa obbligata ad essere rinforzata e ben strutturata. Manna, direttore sportivo, è al lavoro per cercare di realizzare un calciomercato con i fiocchi durante le due finestre estive disponibili.

Il budget sicuramente non mancherà: gli incassi della cessione di Kvaratskhelia e l’oramai certa partenza di Osimhen, mettono a disposizione un tesoretto prezioso. Da considerare poi anche il guadagno per esser entrati in Champions League e gli esuberi che andranno via. Nel frattempo però, è arrivata una notizia che ha fatto vibrare l’animo dei tifosi.

Napoli, da Bologna confermano: le parole dell’agente sono chiare

L’agente di un reale obiettivo azzurro, è uscito allo scoperto sulle voci che vedono accostato il suo assistito al Napoli. Intervistato a TuttoMercatoWeb Fahd Adamson Mansoor, agente di Dan Ndoye, ha fatto chiarezza sul possibile approdo dello svizzero al Napoli, confermando come un tentativo ci sia stato già a gennaio dopo l’addio di Kvaratskhelia:

“Posso confermare che a gennaio hanno provato concretamente a prenderlo“

Ndoye infatti era già sul taccuino di Manna come rinforzo inverale, per via della partenza dell’ex 77. L’affare però non si è concretizzato, con il Napoli che poi ha virato per un profilo meno costoso: Okafor.

Ndoye- Napoli, nuovo affondo in estate? L’idea azzurra

Il Napoli è pronto a dare continuità al proprio progetto in crescita. Il calciomercato estivo vedrà gli azzurri scatenarsi sul fronte entrate, con molti top player all’interno della lista dei desideri. Ndoye è sicuramente uno di quelli cerchiati in rosso.

L’idea del Napoli è quella di lavorare a diversi acquisti. In attacco ci sarà una mini rivoluzione, con Ngonge e Okafor che andranno via. Poi c’è Simeone che cerca spazio e, per lui, si troverà una destinazione. In casa Napoli c’è il desiderio di accaparrarsi almeno due esterni e uno tra questi è sicuramente il classe 2000 del Bologna.

Sempre seguito poi Garnacho con il Manchester United che abbasserà sicuramente le pretese, visto il cammino deludente in campionato. Sempre del Bologna presente anche Orsolini in lista, alla ricerca dell’atteso salto di qualità.