Il Napoli voleva Ndoye, ma il Bologna disse di ‘no’: la cifra proposta dagli azzurri

La dirigenza azzurra aveva tentato il colpo, ma l’offerta venne rifiutata: ecco quanto aveva messo sul piatto Giovanni Manna.

Dan Ndoye è uno dei prospetti più interessanti di questa stagione in Serie A. L’ala destra svizzera classe 2000 sta disputando probabilmente la sua miglior stagione in carriera con la maglia del Bologna. 7 reti e 3 assist sono un bottino di tutto rispetto per Ndoye. Alla sua seconda stagione in Italia, è già finito el mirino di diverse squadre per la prossima stagione.

L’esterno svizzero ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione di rinnovo per un anno ma, come rivelato da Tuttosport, il suo futuro sarebbe potuto cambiare già nel corso dell’estate scorsa.

Ndoye, ecco quando l’ha cercato il Napoli: l’obiettivo degli azzurri

Secondo il quotidiano il Bologna aveva già ricevuto un’offerta per Dan Ndoye la scorsa estate da parte del Manchester United. Il direttore tecnico Giovanni Sartori fece prontamente muro, colpevole che l’esterno classe 2000 non era tra giocatori sul mercato. Stesso discorso per l’Inter, alla quale fu detto di no, e per il Napoli che provò a strappare Ndoye al Bologna a Gennaio, offrendo al club emiliano circa 20 milioni di euro più bonus.

Gli azzurri pensavano allo svizzero come sostituto di Kvaratskhelia, ma per il Bologna la cifra offerta dalla dirigenza partenopea era troppo bassa. Dan Ndoye è stato pagato dal Bologna circa 10 milioni di euro nell’agosto del 2023, e adesso il suo cartellino potrebbe valere il triplo

Last Updated on 20 Mar 2025 – 17:50 by Giorgio D’Andrea