Dall’Ajax al Napoli, nuovo assalto di Manna: la notizia

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con Manna che tenta un nuovo assalto per un calciatore dell’Ajax

La prima finestra estiva di calciomercato, che si aprirà tra qualche settimana, promette tanti movimenti in casa Napoli. Gli azzurri sono alle prese nel formare una squadra all’altezza di competere su più fronti nella prossima stagione, tra cui il ritorno in Champions League che non sarà di certo snobbato. Con Antonio Conte in panchina si sa, c’è bisogno di grandi nomi e colpi.

A proposito di questo Manna, direttore sportivo del Napoli, è al lavoro per regalare al tecnico i giusti rinforzi, spesso mancati in alcune partite durante quest’annata. La rosa corta attuale va sicuramente integrata con nuovi acquisti, con un nuovo assalto per un calciatore dell’Ajax.

Napoli, colpo per il centrocampo: si punta Kenneth Taylor

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli segue nuovamente Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax. Il classe ’02 era già un osservato speciale per il mercato di riparazione nello scorso inverno, quando poi gli azzurri perfezionarono l’acquisto in prestito di Billing.

L’olandese ha stregato i partenopei a seguito delle sue prestazioni e della sua versatilità. Taylor infatti può ricoprire sia il ruolo di mediano, dinanzi la difesa (quindi come vice Lobotka), che giocare da mezzala.

Il centrocampista dell’Ajax viene da una stagione strepitosa, in cui ha realizzato ben 15 gol in stagione (9 in Eredivisie, 6 in Europa League). La sua duttilità lo rende comunque un profilo estremamente interessante per il Napoli.

Centrocampo Napoli, tra cessioni e acquisti: i nomi

Il centrocampo del Napoli è tutto da scoprire in vista della prossima stagione. A fine campionato verranno effettuate delle valutazioni, con tutte le ipotesi possibili sul tavolo. Per quel che riguarda il fronte entrate, il Napoli monitora attentamente Lewis Ferguson del Bologna, oltre a Kevin De Bruyne, presto libero a parametro zero. Nella lista anche presente il solito Davide Frattesi.

Occhio però a possibili uscite non indifferenti: Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka possono lasciare a fine stagione. Il camerunese è ancora alle prese con il discorso relativo all’adeguamento contrattuale; il perno e cervello azzurro invece, ha una clausola – valida solo per l’estero – di 25 milioni di euro.

Le prossime settimane ci diranno molto sul loro futuro e, allo stesso tempo, sulle possibilità per Kenneth Taylor di essere il nuovo colpo in entrata per il centrocampo.