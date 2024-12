Calciomercato Napoli, Manna punta il talento dell’Ajax: c’è la richiesta di Conte

Il colpo che Antonio Conte sta aspettando potrebbe arrivare dall’Ajax: arrivano le ultime sul mercato del Napoli, spunta il nome.

Giovanni Manna studia il mercato e le soluzioni possibili per accontentare Antonio Conte. Si, perchè gli azzurri hanno bisogno di alcuni elementi in grado di migliorare la rosa in determinate parti del campo, ed è per questo che anche l’allenatore sta spingendo per delle soluzioni che possano essere facilmente percorribili.

L’attacco, con nome come Bonny e Lucca, è uno dei reparti che sicuramente avrà bisogno di avere degli accorgimenti, anche se in questo caso è possible che si attenda la finestra estiva di mercato. Diverso il discorso per la difesa dove il Napoli potrebbe già muovere in inverno delle pedine, magari lasciando calciatori nelle attuali squadra ma anticipando gli investimenti.

Napoli-Ajax, il nome fatto da Conte

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome fatto da Conte è quello di Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax che ha attirato l’attenzione del club azzurro già da tempo.

L’allenatore del Napoli vorrebbe un determinato tipo di calciatore, in grado di dare delle garanzie sotto il punto di vista qualitativo, e per questo Taylor sembra diventato il nome giusto ed in cima alla lista di Manna per migliorare il centrocampo.

L’investimento potrebbe essere fatto – si legge – anche nell’immediato, per poi portare il giocatore a Napoli durante la prossima estate. Taylor, 22 anni e già 6 gol e 6 assist in questa stagione tra Eredivisie ed Europa League, sembra essere davvero diventato uno dei pallini del Napoli.