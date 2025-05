Dalla Turchia, colpo di scena Osimhen: c’è l’accordo con il Napoli

Arriva dalla Turchia una notizia che è un vero e proprio colpo di scena riguardo Victor Osimhen: cambia completamente tutto.

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere un vero e proprio rebus. Il nigeriano dovrà tornare al Napoli dopo l’ottimo anno in prestito al Galatasaray, ma è destinato a dire addio una volta e per tutte dopo la lunga diatriba della scorsa estate. Bisognerebbe cercare, quindi, alla svelta un club disposto a pagare per lui i 75 milioni della clausola rescissoria.

Negli ultimi giorni i rumors continuano a parlare per lui di Juventus, per cui la clausola non sarebbe però valida e a cui De Laurentiis non vorrebbe assolutamente “fare un favore”. Emerge però una nuova ipotesi a sorpresa dalla Turchia.

Dalla Turchia- Accordo Napoli-Galatasaray per Osimhen

Secondo quanto riportato infatti dal portale turco Fanatik, infatti, Osimhen potrebbe anche restare al Galatasaray. Non solo, perché, a detta di quanto dicono i media turchi, ci sarebbe già un accordo con il Napoli per il pagamento della clausola in tre rate. Al calciatore, invece, la società giallorossa avrebbe già offerto un contratto da 12 milioni di euro all’anno.

Osimhen, tuttavia, non avrebbe ancora preso una decisione e starebbe prendendo del tempo per aspettare le offerte dall’Inghilterra. Al momento, però, i club inglesi (Chelsea e Manchester United su tutti) non sarebbero disposti ad accontentare le richieste economiche del nigeriano, il quale vorrebbe assolutamente mantenere lo status economico ottenuto attraverso il ricco contratto con il Napoli.

Insomma, il futuro di Osimhen resta ancora tutto da scrivere, ma dalla Turchia sono sicuri nell’affermare come anche il Galatasaray sia assolutamente disposto ad inserirsi in questa corsa per il bomber dello Scudetto azzurro del 2023.