Osimhen-Juve, caos per il Napoli: il doppio scenario che complica la trattativa

Victor Osimhen tornerà al Napoli quest’estate dopo il prestito dal Galatasaray e sarà ceduto, portando introiti importanti nelle casse del club. Tra le società più vigili su di lui, c’è la Juventus.

L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, Osimhen, è uno dei profili prioritari della Juventus per il prossimo calciomercato. Tuttavia, questo scenario non sarebbe il preferito dei partenopei, consapevoli che andrebbero a rinforzare notevolmente una rivale interna al campionato italiano. Cosa succederà quindi?

Osimhen, l’indiscrezione sull’accordo con la Juve: cosa filtra

Nonostante la preferenza del Napoli di non rinforzare una rivale storica come la Juventus, la volontà di Victor Osimhen è apparsa piuttosto chiara: il nigeriano ha informato i partenopei di aver trovato un accordo con la Vecchia Signora per la sottoscrizione di un contratto, come riportato da Il Mattino.

In questo modo, la sua posizione appare piuttosto netta e determinata. Inoltre, l’attaccante è ben consapevole di avere il coltello dalla parte del manico: infatti, il suo pesante ingaggio e il contratto in scadenza nel 2026 “costringono” gli azzurri a cederlo in questa sessione di calciomercato.

Osimhen-Juve, affare in salita? L’altra verità

La volontà di Osimhen di unirsi alla Juventus pare piuttosto netta, dopo essere tornato a brillare con la maglia dei turchi del Galatasay. Tuttavia, la realizzazione di questo affare è tutt’altro che semplice.

Come ripreso da La Gazzetta dello Sport, ci sono due intoppi importanti: la clausola rescissoria da 75 milioni di euro è valida solo per l’estero e, di conseguenza, il Napoli pretende un esborso economico superiore da parte dei bianconeri. Inoltre, è ben nota la volontà del patron De Laurentiis di non cederlo al club torinese.

Nonostante il reciproco apprezzamento tra calciatore e club, la posizione del Napoli sembra piuttosto rigida. Si rischia una nuova guerra tra il nigeriano e gli azzurri, andando a ricreare il clima di estrema tensione presente già la scorsa estate. Prima o poi una delle due posizioni crollerà e sarà interessante capire come calerà il sipario della travagliata esperienza di Osimhen all’ombra del Vesuvio.