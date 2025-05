Conte-Juve, arriva la risposta di Tudor in conferenza: che stoccata!

Il possibile approdo di Conte sulla panchina della Juventus ha scatenato una risposta di Tudor, dura stoccata al tecnico azzurro

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non è più certo come una volta. I rapporti e nervi tesi con la società possono pesare rispetto al contratto lungo firmato ad inizio stagione.

Conte però, durante questo cammino all’ombra del Vesuvio, ha mostrato ancora una volta la sua immensa capacità di gestire i calciatori. Ciò però, non è sicuramente passato inosservato in alcune panchine: la Juventus infatti è pronta a corteggiare il suo ex allenatore. I bianconeri a fine stagione decideranno se separarsi o meno da Tudor, che ha risposto in merito alle voci in circolazione.

Conte-Juve, la risposta di Tudor: “Non sono inferiore”

Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti durante la conferenza stampa di rito, per presentare la sfida contro l’Udinese. Non è mancata una risposta sul possibile approdo di Conte sulla panchina bianconera.

“Io non mi sento inferiore a nessuno. Vivo la giornata, mi godo tutto e non penso al futuro“

Dall’addio di Thiago Motta, la Juventus sembra aver cambiato marcia. La ricostruzione bianconera che avverrà al termine della stagione però, vede Tudor in bilico. Giuntoli segue attentamente Conte e cerca di fare lo sgambetto al Napoli.

Conte, tra l’altro, non è mai stato chiaro sul suo futuro. Al momento il tecnico ha dichiarato che, a fine campionato, ci sarà un colloquio con la società per discutere di vari temi.

Conte via? Le ultime sull’allenatore del Napoli

Il Napoli è molto tranquillo rispetto al possibile addio di Conte, con destinazione Juventus. Il contratto è lungo – scadenza nel 2027 – e De Laurentiis è voglioso di compiere acquisti mirati per continuare un ciclo.

Come emerso fuori nelle ultime settimane, il club azzurro avrebbe in mente il profilo di Massimiliano Allegri in caso di addio dell’ex Inter. Occhio però a Vincenzo Italiano, sempre apprezzato e stimato dal patron azzurro. Al momento, però, la priorità resta una corsa Scudetto ancora apertissima, in attesa dei dialoghi di fine stagione che chiariranno una volta e per tutte quale sarà il futuro di Antonio Conte.