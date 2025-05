Futuro Conte, l’indiscrezione di Sky fa tremare: “C’è un club che farà di tutto. E’ l’uomo del rilancio”

Da Sky arriva una notizia che spaventa tutti i tifosi del Napoli: un top club è disposto a tutto pur di ingaggiare il tecnico degli azzurri

L’impatto di Antonio Conte a Napoli è stato semplicemente straordinario. Nonostante le premesse e le aspettative iniziali non fossero delle migliori, il tecnico salentino è riuscito a compiere un vero e proprio capolavoro, migliorando e motivando l’intera rosa azzurra. L’attuale primo posto in campionato certifica il suo ottimo operato: vincere lo scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta per una stagione incredibile.

In attesa che il campionato finisca resta ancora da definire il futuro di Conte. Molti dubbi sulla sua permanenza a Napoli, soprattutto in seguito alle recenti dichiarazioni. L’indiscrezione di Sky sembra proporre un nuovo scenario: l’allenatore azzurro è il sogno di una big che farebbe di tutto per lui.

Di Marzio: “La Juve farà un tentativo per Conte”

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro della panchina della Juventus: nel caso Tudor non venga confermato il club bianconero proverà a tutti i costi ad ingaggiare Conte.

Durante un intervento ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha dato alcune informazioni interessanti sulla panchina della Juventus. Qualora i bianconeri dovessero chiudere al quarto posto è molto probabile che Igor Tudor resti alla guida del club. Conferme anche per l’ex ds del Napoli Cristiano Giuntoli, che dalla prossima stagione verrebbe affiancato dalla leggenda della Juve Giorgio Chiellini.

La dirigenza bianconera, però, ha un sogno proibito per la panchina della Juventus: Antonio Conte. Di Marzio ha sottolineato il forte interesse del club per il tecnico salentino, che potrebbe rilanciare la Juve in campionato e nelle competizioni europee:

“Non è sicuro resti Tudor in caso di Champions. Credo che la Juventus proverà a fare un tentativo per Conte. Nonostante abbia ancora un contratto col Napoli, per il club bianconero Conte rappresenta l’uomo del rilancio“

Dichiarazioni riportate su X anche dal giornalista Orazio Accomando, che al tempo stesso propone un possibile profilo adatto a sostituire Antonio Conte. Qualora l’attuale allenatore azzurro passi alla Juve, il suo sostituto ideale sarebbe Massimiliano Allegri. Questi inaspettati cambi in panchina renderebbero ancora più interessante la prossima stagione della Serie A.