Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve

Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

Il Napoli di Antonio Conte è in piena lotta scudetto. I partenopei, infatti, hanno tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi a due giornate dalla conclusione del campionato di Serie A di quest’anno.

Anche se, proprio dopo il pari di domenica scorsa contro il Genoa, il Napoli deve vincere sia contro il Parma che contro il Cagliari per laurearsi campione d’Italia. Ma in casa partenopea, oltre al duello scudetto con l’Inter, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano il futruo di Victor Osimhen.

Calciomercato, il Napoli ha rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita per Osimhen: ecco tutti i dettagli

Come raccolto da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di mercato, l’Al-Hilal si sarebbe mosso per chiedere informazioni sul futuro del centravanti nigeriano. Il Napoli, però, avrebbe rifiutato seccamente l’offerta del club saudita, visto che la proposta non si avvicinava al valore della clausola rescissoria presente nel contratto di Victor Osimhen da 75 milioni di euro.

Ricordiamo che non vale per l’estero questa clausola ma, nonostante questo, la Juventus continua a seguire l’attuale attaccante del Galatasaray. Il sogno proibito di Cristiano Giuntoli per la prossima sessione estiva di calciomercato è infatti quello di portare l’attaccante nigeriano in maglia bianconera. Il Napoli, però, non ha la minima intenzione di cedere il bomber del suo terzo scudetto alla squadra più odiata dai tifosi azzurri.

Cristano Giuntoli vuole portare Victor Osimhen alla Juve: Aurelio De Laurentiis ha già detto no

Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe già ribadito di non voler dire sì ad una possibile proposta della Juventus, anche se sarebbe più economicamente conveniente per lui. La ‘Vecchia Signora’, di fatto, spera che il futuro di Victor Osimhen spera di restare in bilico per tante settimane per poi sferrare l’attacco decisivo nel momento giusto.

Il Napoli, dal canto suo, sta già pensando ai possibili nuovi arrivi, che arriveranno proprio grazie alla cessione a titolo definitivo del nigeriano. In questi nomi, di fatto, intorno al team partenopeo si stanno facendo tantissimi nomi: da Kevin De Bruyne, passando per Gutierrez del Girona, a Jonathan David. La prossima estate, dunque, sarà molto calda in sede di calciomercato per il team partenopeo.