Napoli, l’annuncio in diretta: “De Laurentiis vuole un giocatore a ogni costo. Si spingerà oltre per prenderlo”

Il presidente degli azzurri vuole chiudere un potenziale colpo che rinforzerebbe e non poco la rosa in vista della prossima stagione

In un finale di stagione così rovente c’è spazio anche per la programmazione. Il Napoli ha già iniziato a lavorare ad alcuni colpi utili per rendere la rosa ancora più competitiva nell’annata che verrà. Che ci sia Antonio Conte in panchina, o un potenziale sostituto, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Non si potrà ripetere la stagione passata e, con o senza scudetto, bisognerà mantenere alta l’asticella.

Ci sarà la super Champions League da giocare, mentre Inter, Juventus, Milan, Roma e Atalanta riprenderanno l’assalto ai piani altissimi della classifica. Il Napoli non può rimanere a guardare e anche il presidente De Laurentiis è consapevole che serviranno rinforzi mirati per poter far rendere al meglio la squadra. Insieme al d.s. Giovanni Manna si cercheranno di cogliere al volo le migliori occasioni.

Napoli, l’annuncio in diretta su David: De Laurentiis fa sul serio

Uno dei nomi particolarmente caldi in queste ore è quello di Jonathan David. Dopo De Bruyne, infatti, è l’americano il profilo più caldo intorno agli azzurri. I suoi agenti sono stati a Napoli e al Maradona per la gara contro il Genoa e hanno avuto modo di parlare con la dirigenza partenopea per capire i margini della trattativa.

Il centravanti, infatti, ha annunciato pubblicamente il suo addio dal Lille ed è pronto a una nuova avventura. Uno degli scenari più caldi è quello che lo porterebbe in Italia, proprio per vestire la maglia azzurra, che già in passato era stata vicina a lui.

A dare maggiori conferme è stato Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Nel corso della diretta, infatti, ha svelato un retroscena sul presidente De Laurentiis e sulla trattativa:

“Il Napoli fa all-in su Jonathan David. Giovanni Manna sta facendo un lavoro strepitoso. Purtroppo non è un affare chiuso, non posso dirlo perché in questi colloqui molto importanti c’è stata una proposta monstre del club per il calciatore”.

Poi ha aggiunto:

“Ci sono dei nodi da sciogliere, tra cui quello legato alle commissioni. Gli agenti hanno fatto delle richieste economiche in termini di commissioni. Il presidente De Laurentiis vuole prenderlo e si è spinto oltre pur di chiudere il colpo David. Una notizia che mi arriva in tempo reale e vi do immediatamente”.

Una novità di primissimo piano, che spingerebbe il centravanti sempre di più verso il Napoli. Bisognerà, però, superare degli ostacoli non da poco, che rischiano di complicare notevolmente l’affare.