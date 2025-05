Napoli, Spinazzola svela un retroscena sul suo arrivo: la confessione – VIDEO

Leonardo Spinazzola ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Napoli.

Il Napoli giocherà domenica sera contro il Parma. Dopo il pari contro il Genoa, di fatto, gli azzurri hanno l’assoluto obbligo di battere la squadra di Chivu per vincere lo scudetto.

Il team partenopeo, di fatto, non hanno più il jolly di poter pareggiare una delle ultime gare di campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro il Parma, in casa azzurra bisogna segnalare delle dichiarazioni molto importanti di Leonardo Spinazzola.

Spinazzola: “Napoli è meravigliosa”

Il laterale azzurro, esattamente nel corso del format della SSC Napoli ‘Drive&Talk’, ha infatti parlato così:

Sulla routine quotidiana – : “Mi sveglio alle sette, io e mia moglie prepariamo i bambini per farli andare a scuola e poi li accompagno. Se l’allenamento è al mattino vado direttamente a Castel Volturno, anche se è due ore prima. Poi resto lì fino alle tre, ovvero quando i bambini escono di scuola. Le mie giornate ruotano intorno ai miei bambini e al calcio”. Sulle sue abitudini in macchina – : “Ascoltiamo musica, a casa c’è sempre della musica in sottofondo. Mia moglie si sveglia tutti, li ascolto sempre quando si preparano. Li ascolto, ma poi resto sdraiato. Poi mi alzo dieci minuti e bevo un caffè. Vado sulla terrazza, qui a Napoli è un obbligo. Questa città è meravigliosa. Se c’è il sole mi metto a fissarlo, giuro che questo è uno dei momenti più belli della giornata. Non faccio subito colazione, mi ci vuole un’ora. Non sono abituato a svegliarmi alle 7, visto che avevo la scuola a 100 metri. Qui, almeno all’inizio, avevo impostato la sveglia alle 6.50 e vedevo delle albe davvero incredibili”. Poi su cosa voglia fare il figlio da grande – : “Lui è innamorato pazzo del calcio. Per me la cosa importante è che faccia sport per crescita in generale. Lo sport, infatti, ti insegna il rispetto per gli altri e la condivisione. Lui vuole primeggiare. Questo è un bene, ma deve capire che si può sbagliare. Lui è cresciuto molto dopo l’Europeo, dove sono tornato dopo 40 giorni. Lui è buono e dolcissimo, è uno scugnizzo. L’importante è che i miei figli siano felici e che siano grati per quello che hanno. Social? Il 99% di quello che si vede è bugia. Dopo l’infortunio all’Europeo ebbi tantissimo sostegno, ma se non stai bene ci fai davvero poco”.

Spinazzola: “Ho deciso di venire al Napoli quando ha firmato mister Conte”