Napoli, già scelto l’eventuale sostituto di Conte? “Occhio a questo nome”

Gli azzurri avrebbero già in mente il nome dell’eventuale sostituto del tecnico salentino in caso di addio a fine stagione: arriva l’indiscrezione

Sono giorni caldissimi in casa Napoli, con la squadra ancora in piena lotta per lo scudetto. Il quarto titolo della storia azzurra dista ancora due partite, con 1 solo punto di vantaggio sull’Inter che insegue. Se i partenopei dovessero vincere entrambe le sfide con Parma e Cagliari si laureerebbero campioni d’Italia.

Altri eventuali passi falsi, invece, potrebbero compromettere irrimediabilmente la corsa per il trofeo. Allo stesso tempo, anche l’Inter non dovrà sbagliare nulla se vorrà continuare a sperare in un controsorpasso in extremis.

Conte, già si pensa al sostituto: chi potrebbe allenare il Napoli

Come vi abbiamo riportato anche sulle nostre pagine, il telecronista di DAZN, Orazio Accomando, che da tempo si occupa anche di calciomercato, ha lanciato notizie importanti sul futuro di Antonio Conte.

Secondo il collega, la Juventus farà di tutto per riportare il tecnico leccese in bianconero. Viene considerato da tutti il nome per risollevare il club dopo una serie di annate incolori.

Se dovesse effettivamente lasciare il Napoli, la dirigenza avrebbe già pensato a un nome per sostituirlo: quello di Massimiliano Allegri. Non è la prima volta che l’allenatore toscano viene accostato agli azzurri, dato che piace molto al patron De Laurentiis. Rumors, al momento, che troveranno riscontri effettivi o meno solamente dopo la fine del campionato, tra poco più di 10 giorni.