Biglietti Napoli-Cagliari, l’avviso da Ticketone: “Decisa la data di uscita. Diamo un consiglio ai tifosi”

Arriva l’annuncio legato ai biglietti dell’ultima gara di campionato in programma al Maradona: tutte le informazioni utili per i tifosi partenopei

Manca solo un’ultima gara al Maradona prima della fine della stagione. Sarà Napoli-Cagliari il capitolo finale di questa Serie A e potrebbe regalare un sogno o far sprofondare i tifosi in un incubo. Molto dipenderà anche dalla prossima sfida in programma, quella che gli azzurri giocheranno a Parma. In caso di successo e di contemporanea vittoria dell’Inter, tutto verrà rimandato proprio al match contro i sardi.

Se la Lazio dovesse invece battere i nerazzurri e il Napoli fare lo stesso in trasferta, allora diventerebbe matematica la vittoria del quarto titolo. Resterebbe tutto in bilico, invece, in caso di pareggio interista e successo partenopeo con 3 punti di vantaggio e una sola partita a disposizione. A quel punto, però, basterebbe un pari alla squadra di Conte per laurearsi campione d’Italia.

Napoli-Cagliari, la situazione biglietti: l’annuncio sulla data

In vista di Napoli-Cagliari sarà assalto ai biglietti, a maggior ragione se la partita sarà decisiva per assegnare lo scudetto. A tal proposito ha parlato Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne, a Radio Punto Nuovo. Nel corso della diretta ha annunciato anche la data dell’uscita dei ticket:

“I biglietti per Napoli-Cagliari usciranno sicuramente il 19 maggio, ma non sappiamo ancora per quale giorno. Non sappiamo se sarà per il giovedì o per la domenica. Se lo Scudetto dovesse essere assegnato già alla 37^ giornata, Napoli-Cagliari sarà giocata sicuramente domenica, altrimenti tutte le componenti spingono per giovedì visto il calendario fitto dell’Inter”.

Bardelli è poi tornato sul tema file e disservizi per i biglietti, danno un consiglio ai tifosi dopo le recenti polemiche di queste ore:

“Consiglio a tutti i tifosi di munirsi di tessera, perché difficilmente ci sarà ancora disponibilità una volta raggiunta la vendita libera. Ci aspettiamo un carico notevole sul web, prevediamo quasi 150 mila tifosi che proveranno ad acquistare un biglietto online. E poi ci sono anche i punti vendita fisici, proveremo ad accontentare tutti nel limite. I tifosi devono solo armarsi di pazienza. Il Napoli è molto talebano delle regole di vendita, quindi c’è una rigidità che va rispettata”.

E infine, sul tema bagarinaggio ha concluso: