Raspadori e Simeone, il Napoli ha deciso: “A fine stagione uno dei due partirà. Già scelto chi”

Il Napoli avrebbe già deciso chi far partire a fine stagione tra Jack Raspadori e Giovanni Simeone: arriva l’annuncio da parte dell’esperto di calciomercato

Il Napoli sta già pensando al futuro, e a fine stagione potrebbe esserci una svolta nel reparto offensivo: tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, uno dei due potrebbe fare le valigie. A lanciare l’annuncio è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che ha fatto luce sulle strategie del club partenopeo per la prossima finestra di mercato.

Il calciomercato, si sa, è come una partita a scacchi: ogni mossa va calcolata con attenzione, e il Napoli sembra avere le idee chiare. Raspadori e Simeone, due attaccanti con caratteristiche diverse, sono al centro delle riflessioni della dirigenza, e le parole di Schira non lasciano spazio a molti dubbi.

Il destino di Simeone e Raspadori: la scelta del Napoli

Schira a ‘Radio Napoli Centrale’ ha dichiarato:

“Raspadori si sta ritagliando spazio e penso possa essere confermato. Dovrebbe essere Simeone a lasciare il Napoli: nonostante il grande impegno e il cuore che ci mette, vede poco la porta”.

Poi ha aggiunto:

“Forse è un giocatore più adatto a una squadra di centroclassifica, dove può giocare circa 30 partite e fare quei 12-13 gol a campionato. Lukaku è un attaccante importante, ma dietro di lui serve qualcuno che porta i gol”.

Parole che pesano come macigni quelle del collega, e che delineano un futuro chiaro per i due attaccanti. Per Raspadori si era palesata l’ipotesi di uno scambio con l’Inter per Frattesi, ma la trattativa è ancora in fase embrionale. Le chance che sia Simeone a salutare, dunque, aumentano. Il Napoli proverà ad incassare la cifra più alta possibile per l’addio del proprio attaccante. Da lì l’ipotesi di puntare su Lorenzo Lucca come alternativa a Big Rom.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 20:29 by William Scuotto