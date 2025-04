Orsolini, arriva l’annuncio dal Bologna: ora il Napoli può sognare per l’estate

Dal Bologna arriva l’annuncio che potrebbe cambiare il futuro di Riccardo Orsolini: le dichiarazioni accendono il sogno dei tifosi del Napoli

Nel corso dell’appuntamento radiofonico con Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci ha parlato del futuro di Riccardo Orsolini. L’ala ha realizzato 14 gol e servito 4 assist in questa stagione, vivendo la sua miglior annata di sempre. Il suo talento è sempre stato indiscutibile e negli ultimi 3 campionati di Serie A ha sempre raggiunto la doppia cifra.

Una dimostrazione di costanza incredibile, che lo hanno reso il miglior calciatore italiano per rendimento in assoluto nel recente passato. Come ovvio che sia, il livello delle prestazioni ha attirato l’attenzione di top club, tra cui anche il Napoli. I partenopei lo hanno inserito nella lista dei desideri. Un’ipotesi non impossibile da realizzare in vista del prossimo anno.

Orsolini al Napoli? L’annuncio dal Bologna fa sognare i tifosi

Proprio su Orsolini si è espresso, come detto, l’a.d. Fenucci, che ne ha elogiato le caratteristiche:

“Riccardo è cresciuto molto, come Ndoye, uno dei migliori esterni a livello internazionale, ma sottolineo anche la continuità di Remo Freuler. Tutti sono cresciuti molto, la squadra ha tante individualità che poi vengono esaltate da questo gioco aggressivo, propositivo e di caratura internazionale che sta portando avanti Italiano”.

Il tema principale, però, resta il futuro:

“Come ho già detto in passato, Orsolini è un figlio di Bologna. In passato, quando abbiamo ricevuto richieste, abbiamo sempre detto che sarebbe rimasto e lui è rimasto volentieri. Come per gli altri il mercato per adesso non esiste. Nessuno è incedibile, ma del mercato credo se ne debba parlare quando sono i momenti giusti. Alla fine non c’è squadra al mondo che non cresca anche vendendo calciatori. Però anche l’anno scorso mi ero lamentato del fatto che, nel finale di campionato, troppo spesso dai media, i nostri giocatori venivano accostati ad altre squadre. Questo crea un po’ di fastidio”.

Restano aperte, dunque, le porte per un trasferimento. Riuscire a portarlo a Napoli non sarà facile. Bisognerà convincere il Bologna, il giocatore e battere la concorrenza. Ma i partenopei sapranno farsi valere e la possibilità di disputare la Champions League e giocarsi di nuovo lo scudetto può esaltare l’esterno nell’annata che potrebbe portarlo al Mondiale con la Nazionale italiana.