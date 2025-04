Ritorno di Elmas al Napoli, è successo davvero: il retroscena è sorprendente

In attesa di Napoli-Torino di questa sera bisogna registrare un retroscena su Elmas.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Monza, è dunque pronto ad affrontare un altro match importantissimo nella lotta scudetto con l’Inter. I partenopei, infatti, giocheranno questa sera contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona.

Per gli azzurri, ovviamente, c’è un solo risultato: la vittoria. Il Napoli, infatti, non può assolutamente permettersi di non vincere questa gara, considerando anche il match casalingo dell’Inter contro la Roma. Ma nel frattempo, proprio in vista della sfida di questa sera contro il Torino, bisogna registrare un retroscena che riguarda l’ex Elmas.

Napoli, ecco perché a gennaio è saltato il ritorno di Elmas: il retroscena

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il macedone a gennaio aveva tutta l’intenzione di tornare al Napoli. Basta pensare che, nonostante il passaggio al Lipsia, suo padre agente Djevant era rimasto ad abitare nel capoluogo partenopeo. Per poi raggiungere suo figlio a Torino.

Elmas, dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG di Luis Enrique, era dunque pronto a diventare di nuovo un giocatore del Napoli, ma non si è fatto nulla perché il club partenopeo non aveva più slot liberi per i calciatori extracomunitari. Il Torino, quindi, ne ha poi approfittato, facendo così un gran colpo in sede di calciomercato.