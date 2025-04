Napoli, il racconto di Behrami è stupendo: è successo ieri al Maradona

Il racconto di Valom Behrami è stupendo: l’ex calciatore racconta cosa è accaduto al Maradona durante Napoli-Torino.

Il Napoli sogna ancora di più lo Scudetto dopo aver battuto per 2-0 il Torino e conquistato la vetta in solitaria della classifica della Serie A. La gara di ieri è stata fin da subito accolta da un’atmosfera pazzesca allo Stadio Diego Armando Maradona, consapevole dell’importanza di un match fondamentale dopo che l’Inter nel pomeriggio aveva perso per 1-0 contro la Roma. Le attese non sono state deluse da una prestazione solida, in cui ha spiccato il solito contributo di Scott McTominay.

Behrami racconta l’atmosfera del Maradona

Era presente ieri allo stadio Valon Behrami per Dazn. L’ex centrocampista azzurro, intervenuto a Step on Football su Dazn, si è detto incredibilmente stupito dall’atmosfera del Maradona, riservando delle bellissime parole per i tifosi azzurri:

“C’era un tale entusiasmo, venivano i brividi, era davvero emozionante da viverla, anche da persona neutrale. Quando sono arrivato allo stadio, già un’ora e mezza prima della partita, cantavano forte. Verso la fine, poi cantava tutto lo stadio, non solo le curve, c’era un clima pazzesco”.

Behrami, quindi, ha potuto testimoniare in prima persona come, ancora una volta, come la tifoseria del Napoli sia una delle più calorose al mondo. Lo Stadio Diego Armando Maradona ha regalato ancora una volta un teatro da brividi, omaggiando al meglio una squadra che sta regalando un nuovo sogno ad una città intera.