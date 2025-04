Napoli e Inter in contemporanea nelle ultime due giornate? L’annuncio della Lega

Napoli e Inter giocheranno in contemporanea le ultime due giornate di campionato? Arriva l’annuncio della Lega di Serie A con la decisione

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A ha parlato in conferenza stampa, toccando numerosi temi. Dalle polemiche legate a Roma-Inter per il rinvio a domenica scorsa, passando per quelle legate al Lecce, sceso in campo contro l’Atalanta indossando una maglia bianca in segno di protesta.

Non sono mancati argomenti che hanno visto protagonista anche il Napoli, su tutti quelli legati alla contemporaneità tra le gare degli azzurri e quelle dell’Inter e il tema spareggio. Un’ipotesi, quest’ultima, che potrebbe realizzarsi se le due squadre arrivassero a pari punti al termine dell’ultima giornata il prossimo 25 maggio.

Napoli e Inter, dallo spareggio alla contemporaneità: la decisione della Lega

Sullo spareggio si è ipotizzato un match in campo neutro, con l’Olimpico in pole, per questioni di ordine pubblico. In merito si è così espresso Simonelli:

“Probabilmente sì, potrebbe giocarsi in campo neutro. Ma sono abituato a fasciarmi la testa quando me la sono rotta, vedremo”.

Nessuna fretta, dunque, dato che si tratta solamente di un’ipotesi al momento, che potrebbe verificarsi solo con determinate condizioni. Più certo, invece, è Simonelli sulla contemporaneità delle ultime due giornate di campionato. In questo turno, infatti, il Napoli giocherà prima dell’Inter, mentre alla 36a giornata di Serie A saranno i nerazzurri a scendere in campo prima dei partenopei. Non sarà così, però, per la giornata 37 e 38:

“Le ultime due giornate prevedono la contemporaneità per tutte quelle che si giocano lo stesso obiettivo”.

Non solo Napoli e Inter, dunque, anche le squadre impegnate nella lotta salvezza e, persino in quella legata alla Champions, potrebbero ritrovarsi a scendere in campo durante lo stesso orario, nello stesso giorno. Un finale di stagione rovente, con i tifosi pronti a viverlo sperando nel sogno.