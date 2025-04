Serie A, svelato il calendario della 36a giornata: quando giocherà il Napoli

La Serie A ha svelato il calendario con le date e gli orari ufficiali della 36a giornata: scopri quando scenderà in campo il Napoli

La Lega di Serie A ha pubblicato date e orari ufficiali per la 36a giornata di campionato. Con il Napoli in piena corsa per lo scudetto, anche sapere quando si scenderà in campo, se prima o dopo la diretta rivale, potrebbe condizionare l’esito della stagione.

Nello scorso turno, l’Inter è scesa in campo prima degli azzurri e la sconfitta ha dato ancora più morale alla squadra di Conte. Il prossimo weekend, invece, i partenopei affronteranno il Lecce di sabato alle 18, mentre l’Inter affronterà il Verona la sera alle 20.45, con il rischio di trovarsi a -6 in classifica.

Serie A, il calendario della 36a giornata: quando giocheranno Napoli e Inter

Nel pomeriggio, la Lega di Serie A ha ufficializzato i dettagli legati al 36° turno di campionato, che si svolgerà nel weekend tra il 10 e l’11 maggio.

Il Napoli scenderà in campo dopo l’Inter. I nerazzurri, infatti, affronteranno il Torino domenica 11 maggio alle 18 in trasferta. Nel caso in cui le due squadre superassero con successo il prossimo turno, la squadra di Inzaghi potrebbe così provare a riagganciare i partenopei per qualche ora.

Lukaku e compagni giocheranno alle 20.45 sempre di domenica 11 maggio, con fischio d’inizio che arriverà poco dopo la fine della sfida in casa Toro. Tutto ancora in bilico dunque, con il Napoli che se la vedrà con il Genoa al Maradona, preparando una nuova bolgia per avvicinarsi ancora di più al quarto titolo.