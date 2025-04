Spareggio Scudetto, la rivelazione divide i tifosi di Napoli e Inter: riguarda la sede

A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A, non è da escludere l’ipotesi di uno spareggio tra Napoli e Inter per decretare il vincitore dello Scudetto: novità sull’eventuale sede del match.

Mancano cinque partite da qui alla fine per Napoli e Inter, protagoniste di una lotta per la vittoria dello Scudetto avvincente come non mai. Quindici punti in palio per capire quale tra le due compagini avrà la meglio, con gli azzurri che sono tornati a sognare la vittoria del Tricolore dopo due anni dall’ultimo storico successo, sotto la guida di Luciano Spalletti.

Un’occasione molto ghiotta per Antonio Conte di scrivere la storia: la vittoria della Serie A alla prima stagione all’ombra del Vesuvio sarebbe un’impresa davvero super per i partenopei, anche se servirà fare meglio di un’Inter che nelle ultime uscite è apparsa in difficoltà, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica. C’è, però, uno scenario che non va escluso a priori: ossia, quello di arrivare a decidere il tutto attraverso uno spareggio, previsto nel caso in cui le due squadre dovessero arrivare a pari punti anche alla fine della trentottesima giornata. Ma dove si giocherebbe, eventualmente, la finale Scudetto? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Serie A, le ultime sul possibile spareggio Scudetto tra Napoli e Inter

Tra i tifosi diventa sempre più febbrile l’attesa di capire chi, alla fine, si aggiudicherà lo Scudetto tra il Napoli e l’Inter. La tensione si farebbe ancor più alta nel caso in cui si dovesse arrivare allo spareggio, al termine del campionato.

Di seguito, quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in merito all’eventuale sede del match, che secondo il quotidiano sarebbe incerta, malgrado il regolamento sia molto chiaro: