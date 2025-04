McTominay show, Manna racconta un retroscena: “Ecco cosa ci dicemmo in estate”

McTominay sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto e Giovanni Manna ha svelato un retroscena sul centrocampista scozzese

L’undicesimo gol stagionale in campionato, il dodicesimo complessivo. Scott McTominay ha raggiunto vette altissime nella sua stagione d’esordio assoluta con la maglia del Napoli e più generale nel calcio italiano. Nessun centrocampista nella storia recente del club partenopeo aveva segnato così tante reti al suo primo anno, superando persino Marek Hamsik.

Numeri da capogiro, che lo stanno rendendo sempre più uno dei grandissimi protagonisti di questa corsa al quarto scudetto azzurro. Un titolo che dista solamente 4 giornate. I partenopei hanno 3 punti di vantaggio sull’Inter e non devono depauperare il vantaggio accumulato nell’ultima giornata. Dovranno vincerle tutte o permettersi 1 solo pareggio, anche in caso di en plein dei nerazzurri.

Manna parla di McTominay: la rivelazione del direttore sportivo del Napoli

A parlare del centrocampista scozzese ci ha pensato anche Giovanni Manna, uno dei protagonisti del lavoro fatto in estate per portarlo al Napoli. Una trattativa non semplice, che ha visto coinvolti anche il patron De Laurentiis, che ha deciso di investire, e Antonio Conte che lo ha convinto a firmare.

Un’ufficialità arrivata nelle ultime ore di mercato e che ha portato a una delle più grandi sliding doors della stagione: il mancato arrivo di Brescianini con tanto di visite mediche prenotate e poi cancellate. Un episodio che portò a feroci critiche nei confronti del Napoli, dato che il centrocampista firmò poi per l’Atalanta, segnando anche all’esordio, salvo poi spegnersi a Bergamo e non giocando neanche più nelle ultime gare.

Sull’acquisto di McTominay, come detto, è tornato anche Giovanni Manna, premiato come miglior dirigente sportivo d’Italia. Il d.s. ha svelato un retroscena che aiuta a capire ancor meglio l’importanza di un colpo come quello dell’ex Manchester United:

“Uno come Scott non andava scoperto, sapevamo fosse un calciatore importante. Andava solo messo al centro di un progetto specifico”.

E così è stato. Antonio Conte ha modificato il Napoli per lui. Ha abbandonato il vecchio modulo per il 4-3-3 che lo ha visto diventare subito protagonista, fino a questo finale di stagione monstre. Scott ha risposto presente e il suo impatto sulla Serie A è stato devastante. Se oggi il Napoli può sognare lo scudetto e ritrovarsi a +3 dall’Inter è anche per merito suo.