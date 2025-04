Da quale pianeta è arrivato? McTominay protagonista in casa Napoli, ma spunta un retroscena inedito

Scott McTominay continua a trascinare il Napoli. La doppietta contro il Torino è solo l’ultimo segnale arrivato dallo scozzese.

La vittoria contro il Torino porta il Napoli al primo posto solitario in classifica, ma permette anche a Scott McTominay di rubare la scena (ancora). La prestazione fornita dallo scozzese è stato incredibile, con l’ennesima doppietta messa a segno dopo quella contro l’Empoli. L’ex Manchester United non ha intenzione di fermarsi, motivo per il quale proverà a trascinare la squadra verso un sogno: lo Scudetto.

McTominay ruba la scena al Maradona: l’analisi è da brividi

In casa Napoli c’è una certezza assoluta: Scott McTominay. Quest’ultimo, arrivato in punta di piedi dal Manchester United, è ormai una pedina imprescindibile nello scacchiere di Antonio Conte. Nel match contro il Torino è arrivata l’ennesima prova incredibile, la quale è stata condita da una doppietta che ha deciso il match.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” serve porre una domanda cruciale: da quale pianeta è arrivato McTominay? Quest’ultimo sembra un vero e proprio marziano, motivo per il quale la risposta resta del tutto sconosciuta. Una cosa è certa: undici gol in Serie A proiettano il giocatore tra i migliori centrocampisti del campionato.

Proprio sulle reti messe a segno, Antonio Conte aveva “punzecchiato” il giocatore nelle ultime settimane. Il tecnico chiedeva quella brillantezza vista nel corso della stagione e la risposta arrivata dallo scozzese è stata da vero leader. Ora, però, servirà continuare su questa strada per conquistare lo Scudetto.