McTominay, il suo chef personale svela tutto: il “menù Scudetto”

Lo chef personale di McTominay svela tutto sulla condizione fisica del calciatore, le sue parole dimostrano il suo momento di forma

Scott McTominay continua a trasportare il Napoli e l’intera città verso il sogno Scudetto. Il centrocampista scozzese, arrivato in estate, ha subito trasmesso la sua leadership internazionale all’interno del gruppo squadra. Il suo carisma sta facendo volare la formazione guidata da Antonio Conte, con ben 5 reti realizzate nelle ultime 3 partite arrivando in doppia cifra.

Lo chef di McTominay svela il menù scudetto: le sue parole

Una figura importante per McTominay, sin dall’arrivo in terra partenopea, è sicuramente il suo chef personale, Mario Sorrentino. L’alimentazione del calciatore è stata sin da subito fondamentale per la sua forma fisica, con lo chef diventato virale anche sui social durante la preparazione dei suoi pasti.

Lo chef ha rilasciato qualche rivelazione sull’alimentazione del giocatore e su quelli che sono i suoi segreti nel corso di un’intervista a Sky Sport, in cui ha anche raccontato quale potrebbe essere il “menù Scudetto”:

“Il menù Scudetto è pronto. Io realizzo ogni richiesta che mi viene fatta. Magari qualcosa tricolore come basilico, pomodoro e mozzarella. A lui piacciono le barbabietole, mi ricordo che le prime volte ero spaventato su cosa proporgli. A lui però va bene sempre tutto, si fida e sa che gli sto dando qualcosa che a lui può fare bene o piacere“

Inoltre, Mario Sorrentino, ha raccontato di come il calciatore sia un professionista esemplare – risultati affermano – sempre corretto:

“Ho avuto la fortuna di incontrare un professionista come pochi. Alcune volte facciamo delle battute sul calcio, ma è sempre molto attento a ciò che deve fare sul campo. Impossibile non andare d’accordo con lui, una persona così si trova difficilmente. Inoltre rispettiamo gli orari inglesi: vuole mangiare sempre presto. Gli dicevo che facevo l’aperitivo perché per me non era tanto il caso“.

McTominay l’uomo in più di Conte: lo Scudetto ora dipende solo dagli azzurri

McTominay è sicuramente l’arma in più del Napoli in questo finale di stagione e si candida ad essere l’uomo Scudetto. Il centrocampista scozzese è entrato sin da subito nel cuore dei tifosi, baciando la maglia al suo primo gol stagionale al ‘Maradona‘.

Adesso lo Scudetto dipende solo dagli azzurri, con 3 vittorie e 1 pareggio il tricolore tornerà a Napoli. Lecce, Parma, Genoa e Cagliari sono le ultime avversarie, con l’intento di fare il colpaccio già sabato alle 18:00.

Vincere contro i salentini infatti permetterebbe al Napoli di mettere ulteriore pressione all’Inter, impegnato l’indomani contro l’Empoli.