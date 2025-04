Kvaratskhelia vuota il sacco: svelato il motivo dell’addio al Napoli

Khvicha Kvaratskhelia è tornato a parlare del Napoli, svelando tutti i dettagli che lo hanno portato a scegliere il Paris Saint-Germain.

Il Napoli è in vetta alla classifica della Serie A e vede sempre più vicino il traguardo Scudetto. A questo prestigioso obiettivo, non parteciperà Khvicha Kvaratskhelia, il cui addio a gennaio direzione PSG sembrava un enorme ostacolo nell’inseguimento di questo obiettivo. Invece, gli azzurri sono riusciti a manetenersi competitivi nonostante la sua cessione e nonostante un mercato di gennaio che di certo non ha fatto uscire un Napoli più forte rispetto a quanto lo fosse ad inizio stagione.

Kvaratskhelia torna a parlare dell’addio al Napoli

Kvaratskhelia ha raccontato i dettagli che ha hanno portato alla decisione di lasciare il Napoli ad un’intervista ai canali ufficiali del club, in attesa che la sua squadra scenda in campo per affontare l’Arsenal domani per le semifinali di Champions League.

Il georgiano ha aperto svelando come questa scelta abbia avuto dei risvolti complicati:

“Un trasferimento in inverno può essere complicato, perché si arriva in una squadra a stagione in corso. Il tempo per adattarsi è stato breve, però credo di esserci riuscito piuttosto bene, grazie al presidente, allo staff, al mister, e, naturalmente, ai giocatori, che mi hanno accolto calorosamente”.

Kvaratskhelia non ha nascosto di essere davvero contento della sua scelta di unirsi al Psg e ha svelato cosa ha pesato nella sua scelta di accasarsi proprio alla squadra francese:

“Mi sento davvero bene qui, il sostegno dei tifosi mi aiuta a essere più performante in campo. All’inizio c’erano offerte da molti club, ma un fattore molto importante è stato il fatto che il Paris Saint-Germain aveva già mostrato interesse l’anno scorso” .

Kvaratskhelia: “Ho scelto il PSG perché mi voleva da tempo”

Il giocatore si è poi convinto definitivamente dopo una conversazione con la società transalpina e con l’allenatore Luis Enrique:

“Ho parlato con il Presidente, il direttore sportivo e l’allenatore. Il loro desiderio di vedermi giocare a Parigi è stato probabilmente il fattore più decisivo nella mia scelta. Ho capito che il club mi voleva davvero e aveva molta fiducia in me, così ho deciso di venire qui. Anche il fatto che ci siano grandi giocatori quiha avuto un ruolo: con loro si può vincere tutto”.

Insomma, Kvaratskhelia di certo non rimpiangerà la scelta di aver lasciato Napoli e non ha nascosto tutta la sua gioia per la scelta effettuata. D’altronde, anche il georgiano sta cullando un sogno davvero importante come la vittoria della Champions League, che vedrà il suo Paris Saint-Germain impegnato in semifinale domani sera contro l’Arsenal.