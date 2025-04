Calciomercato Napoli, Manna insiste: colpaccio dalla Serie A

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con Manna al lavoro per regalare a Conte un colpaccio dalla Serie A

Il Napoli, nonostante la concentrazione sia sul campionato, è al lavoro anche per la prossima sessione estiva di calciomercato. Da questa stagione ci sarà una novità: durante i primi giorni di giugno ci sarà una nuova finestra utile per acquistare o cedere giocatori. L’obiettivo della società, come affermato anche dal patron Aurelio De Laurentiis, è di avere una rosa già numerosa e pronta per il ritiro di Dimaro.

In questo modo Conte potrà lavorare al meglio con tutti i calciatori che avrà a disposizione durante la prossima annata. Sul taccuino di Manna ci sono tanti talenti pronti a stregare i tifosi, alcuni dei quali però ricchi di concorrenza. Il Napoli però è deciso nel non commettere errori come accaduto a gennaio e l’enorme budget che si avrà a disposizione verrà utilizzato nel migliore dei modi.

Napoli, conferme su Ferguson: il centrocampista piace molto

Uno degli obiettivi è stato già svelato: come affermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Napoli segue con grande interesse Lewis Ferguson, capitano del Bologna. Il centrocampista scozzese è un osservato speciale in casa azzurra da diverse settimane.

Il Napoli quindi ha gli occhi puntati con grande interesse in casa Bologna, in considerazione delle tante voci di mercato che accostano altri giocatori del club felsineo come Orsolini e Beukema.

Ferguson a Napoli andrebbe poi a ritrovare i due suoi connazionali, Gilmour e McTominay, arrivando così a crearea una vera e propria “colonia” scozzese in terra partenopea.

Fronte cessioni, a centrocampo due in bilico: il loro futuro

Il Napoli comincia a pensare a quella che sarà l’intero arsenale da regalare a Conte durante l’estate. La rosa va assolutamente arricchita, viste le difficoltà nel sopperire ad alcune assenze già in questa stagione. Le numerose partite che poi si affronteranno, richiamano l’attenzione sul mercato.

Sul lato cessioni c’è Frank Zambo Anguissa, ancora alle prese per trovare un rinnovo contrattuale con gli azzurri. Poi c’è anche Philip Billing, per il quale si capirà se spendere i 10 milioni di euro per riscattarlo.

I due potrebbero lasciare un vuoto a centrocampo, che poi si andrebbe a coprire proprio con Ferguson e Sudakov, altro talento che piace molto al Napoli.