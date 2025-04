“Andrà via dal Napoli”, è arrivato l’annuncio dell’agente: scelta fatta

Arriva l’annuncio dell’agente di un giocatore di proprietà del Napoli: sarà addio al club in estate, la scelta è definitiva.

Si è tenuto quest’oggi a Coverciano la consegna dei premi “Inside the Sport”, occasione utile a celebrare diversi protagonisti del mondo del calcio. Fra questi, anche il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Il dirigente azzurro è stato celebrato come miglior direttore sportivo in Italia, un riconoscimento che esalta il suo lavoro in questi primi mesi napoletani. Il fiore all’occhiello del suo lavoro è stato sicuramente l’acquisto di Scott McTominay, che si sta rivelando come il vero grande protagonista di questo cammino che sta avvicinando sempre di più allo Scudetto il Napoli.

Zerbin, l’annuncio dell’agente sul futuro al Napoli

Manna è però già concentrato sul prossimo mercato ed un messaggio chiarissimo è arrivato dallo stesso evento a cui lui stava partecipando. Fra i premiati c’era infatti anche l’agente Furio Valcareggi, il quale ha detto qualcosa riguardo al futuro di Alessio Zerbin, giocatore di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Venezia.

Il suo futuro sembra ben delineato: sarà addio definitivo al Napoli. Di seguito le sue parole all’evento:

“Zerbin sta facendo bene al Venezia, poi vediamo come andrà. Se il Venezia dovesse retrocedere tornerà al Napoli, anche se probabilmente andremo via pure in quel caso”.

Insomma, dipenderà tutto dalla stagione del Venezia: in caso di mancata retrocessione, il club lagunare riscatterebbe il suo calciatore. Altrimenti, con la retrocessione tornerebbe al Napoli, ma per cercare ugualmente una nuova destinazione per il futuro.

Zerbin-Napoli, addio scritto

Si avvicina sempre di più l’addio definitivo al Napoli, così, di un calciatore che non è mai riuscito ad affermarsi definitivamente in maglia azzurra. Zerbin è comunque fra i calciatori che può vantare di aver fatto parte della rosa che ha vinto lo Scudetto nel 2022/2023, anche se non con un ruolo da protagonista.

Adesso, sembra vicina però la scelta migliore per il suo futuro, ovvero quella di permettergli di avere più spazio in un’altra squadra. In questi mesi a Venezia, Zerbin ha ben figurato, risultando come uno dei calciatori migliori del club dal suo arrivo. L’obiettivo salvezza è difficile, ma ancora alla portata visti i due punti che separano il club lagunare dal quartultimo posto occupato dal Lecce.

In caso di retrocessione, invece, Zerbin sarebbe chiamato a trovarsi una nuova squadra. Il buon rendimento mostrato in questi sei mesi rende però molto probabile che si faccia alle porte almeno un club disposto a puntare su di lui e regalargli più spazio rispetto a quanto ne avrebbe al Napoli.