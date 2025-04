Napoli, il Real Madrid tenta lo scippo: rischio beffa per De Laurentiis

Il Napoli ha individuato un profilo specifico per il futuro del club partenopeo. Tuttavia, la concorrenza è molto folta e ha raggiunto anche il Real Madrid, uno dei club più blasonati e ambiti al mondo.

I partenopei stanno sondando tante piste per individuare le possibili alternative in vista della prossima stagione, cautelandosi con tante opzioni. Tuttavia, gli azzurri non sono gli unici a doversi mobilitare, con i Blancos che sono altrettanto attenti in vista di una rifondazione nella prossima stagione.

Allegri in pole per il Napoli, ma la concorrenza è spietata: la conferma di Galeone

In vista di un ipotetico addio di Antonio Conte, il Napoli si sta mobilitando per non trovarsi impreparato e si sta cautelando studiando le varie piste che porterebbero a guide tecniche alternative in caso di separazione dal tecnico leccese a fine stagione. Uno dei nomi caldi risulta essere quello di Massimiliano Allegri, reduce da un anno sabbatico dopo la sua seconda esperienza alla Juventus. A conferma di questa pista, Giovanni Galeone, da sempre personaggio molto vicino al tecnico livornese, ha sottolineato la stima reciproca tra le parti.

Qui riportate le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Adl stima molto Allegri, ma c’è il Real, il Milan e la Roma…”

Dunque, l’apprezzamento è confermato ma, al tempo stesso, anche la concorrenza è piuttosto spietato. Oltre al Real Madrid (che si separerà dall’ex Napoli Ancelotti), sono molto vigili anche Roma e Milan, le quali saluteranno Ranieri e Conceiçao al termine della stagione. Di certo il blasone degli azzurri è maggiore, viste le basi solide e la garanzia di disputare la Champions League nella prossima stagione, mentre gli altri due club italiani andrebbero incontro a una ripartenza da zero.

Allegri piace, ma c’è da risolvere la questione Conte: il punto sul futuro

Ovviamente gli accostamenti di Allegri al Napoli sono del tutto ipotetici, visto che il Napoli ha un allenatore che ha dimostrato di essere un’eccellenza nel suo ruolo. Con l’arrivo di Antonio Conte, infatti, i campani sono tornati a competere per le posizioni élitarie e hanno riacquistato un’ottima reputazione. Ciononostante, aleggia incertezza intorno al futuro del tecnico leccese.

In varie occasioni Conte ha rivolto delle critiche all’operato societario e alla discordanza di vedute su alcuni aspetti. Per questo, sia in conferenza stampa che tramite notizie mediatiche, è filtrata forte incertezza sul suo futuro. L’attuale allenatore si incontrerà con il presidente De Laurentiis a fine stagione per capire se sarà possibile proseguire insieme o se, al contrario, la separazione sarà l’opzione migliore.