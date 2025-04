Conte, il tuo Napoli ha un tifoso speciale: “Spero vinca lui lo scudetto”

Antonio Conte avrà un tifoso speciale in questo finale di stagione in cui si giocherà punto a punto lo scudetto con l’Inter: di chi si tratta

Un finale di campionato da batticuore, questo attende i tifosi del Napoli. I partenopei sono a pari punti con l’Inter a 5 giornate dalla fine. Il calendario potrebbe favorire gli azzurri, specie per il doppio impegno che la squadra di Inzaghi avrà in Champions League contro il super Barcellona. Ma il calcio è imprevedibile e anche le avversarie meno ostiche sulla carta potrebbero far perdere punti preziosi.

Ciò che è sicuro, è che il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Riuscire a battere Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari è alla portata di Lukaku e compagni e Antonio Conte lo sa ben. Proprio il tecnico leccese avrà un fan in questa corsa scudetto.

Amauri sostiene Conte: le parole che accendono la lotta scudetto

Chi ha giocato nel Napoli e ha avuto la fortuna di essere allenato da Antonio Conte è Amauri, che nel corso di una recente intervista per TMW ha dichiarato esplicitamente il suo tifo nei confronti degli azzurri per questo rush finale:

“Conte lo conosciamo, io ho lavorato con lui alla Juventus. É uno che sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Lotterà fino alla fine e speriamo che vinca il Napoli“.

Come Amauri altri milioni di tifosi sosterranno i partenopei in questo ultimo mese. A partire da domenica sera, contro il Torino, quando tutto il Maradona accoglierà i giocatori con un boato e li sosterrà per i 3 punti.