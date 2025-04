Torna di moda un ex pallino del Napoli: c’è concorrenza dall’Italia

Nel corso della finestra invernale di calciomercato sono stati vari i nomi accostati al Napoli, con la maggior parte di essi che sono sfumati a causa di costi di cartellino o di ingaggio considerati troppo elevati.

Gli azzurri hanno concluso alcune operazioni a gennaio, ma alcune partenze illustri non sostituite secondo le aspettative hanno scatenato un po’ di malcontento tra la tifoseria. Ma ora, con più tranquillità e possibilità di gestire le trattative, alcuni di questi nomi accostati agli azzurri tornano in auge.

Dalla Francia, Skriniar torna in ottica Napoli: azzurri in svantaggio sulla Lazio

Stando a quanto sostenuto dalla redazione francese di Eurosport, il nome di Milan Skriniar potrebbe tornare in orbita Napoli. Lo slovacco ex Inter era stato accostato ai campani già lo scorso inverno ma, alla fine, si è trasferito in prestito al Fenerbahce.

A gennaio, infatti, Giovanni Manna era intenzionato ad acquistare un centrale per rinforzare il reparto e liberare di fatto Rafa Marin, promesso sposo al Villarreal. Tuttavia, né l’affare Skriniar e soprattutto quelli per Comuzzo e Danilo sono andati in porto. Di conseguenza, lo spagnolo è rimasto in Italia e ora si sta giocando qualche chance visti gli infortuni di Juan Jesus e Buongiorno. Oviamente, un difensore come Skriniar, in ottica Champions, potrebbe tornare molto utile ad Antonio Conte.

A fine stagione tornerà all’ombra della Tour Eiffel ma, ciononostante, è difficile una sua partenza. Per questo motivo, gli azzurri e la Lazio sono sulle sue tracce per la prossima estate. Skriniar è legato al PSG fino al 2028 e le sue ottime prestazioni in Turchia gli hanno permesso di mantenere un valore di mercato importante. Ma, in aggiunta, ciò che influisce particolarmente sul suo acquisto sarebbe l’ingaggio, visto uno stipendio tutt’altro che leggero per le finanze di qualsiasi club.

I numeri stagionali di Skriniar

Nella prima parte di stagione in maglia parigina l’impiego era davvero irrisorio, se non nullo. Con il trasferimento al Fenerbahce, Skriniar è diventato un imprescindibile di Mourinho: 10 presenze condite da due gol e un rendimento da vero e proprio leader difensivo.

Inoltre, il ricordo dello slovacco in Serie A è da top di reparto: con le maglie di Sampdoria e Inter si è consacrato come uno dei migliori nel suo ruolo, riuscendo a contrastare con successo tutti i migliori attaccanti del campionato e rivelandosi un’arma utile anche in fase di costruzione e in zona gol.