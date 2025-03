Napoli-Fiorentina, è anche la gara di Comuzzo: cosa filtra per la prossima estate

Napoli-Fiorentina sarà anche la sfida di Pietro Comuzzo, che ha sfiorato gli azzurri a gennaio: cosa filtra in vista della prossima estate

Il match tra tra Napoli e Fiorentina sarà significativo anche per Pietro Comuzzo. Il difensore italiano ha sfiorato i partenopei a gennaio, ma la super richiesta della Viola ha rimandato ogni discorso. Da allora, le sue prestazioni sono state meno incisive, ma, soprattutto, il suo minutaggio è drasticamente calato. Meno le partite da titolare, con Pongracic e Pablo Mari che hanno preso il suo posto.

Anche quest’oggi dovrebbe partire dalla panchina, ma il suo futuro appare comunque lontano da Firenze per la prossima stagione. E il Napoli potrebbe anche riprovarci nei prossimi mesi, per dare ad Antonio Conte il difensore tanto richiesto. Con la partenza di Juan Jesus e il quasi sicuro prestito di Rafa Marin, servirà un innesto.

L’edizione odierna di Repubblica da Firenze fa il punto proprio sul futuro di Comuzzo, lasciando aperti spiragli per vederlo in maglia Napoli il prossimo anno:

“Napoli per Comuzzo non è solo passato remoto, ma anche quello più prossimo di un gennaio fatto di una trattativa importante: 35 milioni, bonus compresi, era la cifra stanziata da Conte e Manna per cercare di portare Pietro in azzurro, con contratto al giocatore raddoppiato rispetto alla cifra percepita a Firenze. Un investimento per il futuro che ha animato gli ultimi giorni di mercato, con la Fiorentina che però ha resistito, dicendo no e tenendo il calciatore, il quale, pur ringraziando per le lusinghe il Napoli, non ha mai forzato la mano per andare via. Magari in estate ci sarà una nuova puntata, ma quel che conta è il presente.”