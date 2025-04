Napoli-Torino, infortunio Buogiorno: novità sul suo sostituto

In casa Napoli, in vista della gara contro il Torino, bisogna segnalare delle novità sul futuro di Buongiorno.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto ad affrontare un’altra gara molto importante. Gli azzurri, infatti, domani sera sfideranno il Torino di Paolo Vanoli in un match decisivo per la lotta scudetto.

I partenopei, infatti devono assolutamente vincere per mantenere il proprio primato. Anche perché l’Inter giocherà allo Stadio San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri. Proprio per questi motivi, di fatto, Antonio Conte ha preso una decisione importante per la gara di domani contro il Torino.

Napoli, Buongiorno non ci sarà con il Torino: ecco chi può sostituirlo

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Alessandro Buongiorno non riuscirà a scendere in campo contro la sua ex squadra. Al suo posto, dunque, Conte starebbe pensando di schierare Mathias Olivera e non Rafa Marin.

Se il tecnico salentino dovesse prendere questa decisione, ovviamente, a sinistra ci sarebbe Leonardo Spinazzola. Ricordiamo che per Mathias Olivera non sarebbe neanche la prima volta che ricoprirebbe questo ruolo, visto che già l’ha fatto più di una volta nel suo Uruguay. Le prossime ore, dunque, saranno decisive per chi giocherà dal primo minuto contro il Torino.