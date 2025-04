Raspadori titolare? Quanti punti ha fatto il Napoli quando è partito dall’inizio

Jack Raspadori potrebbe partire titolare nella sfida tra Napoli e Torino, ma quanti punti hanno fatto gli azzurri quando l’attaccante ha iniziato dal primo minuto? I numeri

Il Napoli ha il destino nelle proprie mani e non potrà fallire la sfida contro il Torino in programma domani sera, 27 aprile, a partire dalle 20.45. Gli azzurri si giocano una fetta importantissima dello scudetto, scendendo in campo dopo quasi 4 ore dal fischio finale del big match tra Inter e Roma, che permetterà di capire se i nerazzurri avranno ottenuto 3 punti pesantissimi o se avranno steccato la gara.

Anche un pareggio per Inzaghi, consentirebbe al Napoli di volare a +2 in classifica in caso di successo contro i granata davanti a un Maradona strapieno. Un ennesimo sold out che dovrà trascinare i ragazzi di Conte. E a proposito del tecnico salentino, in queste ore sta sciogliendo le riserve legate al possibile cambio modulo, con l’ipotesi sempre più accreditata di un 4-2-3-1 o un 4-4-2 che dir si voglia, con Giacomo Raspadori in campo.

Raspadori dal primo minuto: i numeri del Napoli con l’attaccante titolare

Se l’idea venisse confermata, sarebbe l’ottava volta in questa Serie A nella quale Raspadori si ritroverebbe a scendere in campo dal primo minuto. Ai 7 precedenti in Serie A, si aggiungono anche le 3 sfide di Coppa Italia, tutte disputate dall’inizio. Ma che risultati ha ottenuto il Napoli, quando l’attaccante di Bentivoglio è stato schierato titolare?

Tutto ha inizio il 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena. Quella è la prima partita da titolare di Raspadori in questa stagione. In Serie A, invece, la data è quella del 25 agosto contro il Bologna. Una settimana più tardi il bis contro il Parma, di nuovo al Maradona. A settembre, nuovamente in casa, tornerà titolare con il Palermo in coppa, e lo stesso farà a dicembre con la Lazio, ma in trasferta.

Per rivederlo dal primo minuto in campo in Serie A bisognerà aspettare febbraio, di nuovo contro la Lazio, dove troverà anche un gol. L’ultima volta, invece, il 16 marzo scorso, più di un mese fa, contro il Venezia.

Lo score? Raspadori ha disputato 10 partite da titolare, di cui come detto 3 in Coppa Italia con 2 vittorie e una sconfitta. Nelle 7 di Serie A sono arrivate 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, contro il Como. Il Napoli ha quindi ottenuto 12 punti sui 21 disponibili con Jack in campo dall’inizio. Non uno score pessimo, considerando che si è trattato di sole 2 sconfitte in 10 gare, ma gli azzurri non possono permettersi alcun passo falso. Verrà messa da parte la scaramanzia per lasciar spazio al campo, che dovrà portare i 3 punti per meritare lo scudetto.