Conte, ormai è un rito pre-partita: la scelta per Napoli-Torino

Rituale, forse scaramantico, dell’allenatore del Napoli: la scelta di Antonio Conte a poche ore dalla sfida contro il Torino

Metodico, ligio alle regole. E forse anche un po’ scaramantico. Antonio Conte si è concesso uno “sgarro” alimentare a poche ore dalla partita Napoli-Torino, valida per la 34a giornata di Serie A.

D’altronde, non è lui che scende in campo e può sicuramente togliersi qualche soddisfazione in più a tavola, a differenza dei suoi calciatori. Basti pensare alla dieta ferrea che segue Mazzocchi, il quale ha confessato di fare colazioni piuttosto salutari. Con ben cinque grammi di miele, yogurt bianco e solo raramente qualche croissant.

Una pizza per Conte: torna da Impasto 55

Come ormai d’abitudine, Antonio Conte sta provando diversi locali e ristoranti di Napoli assieme alla sua famiglia. Il tecnico azzurro così può addentrarsi nei vicoli di una città ricca di storia, cultura, tradizioni. Anche culinarie, si intende.

Ma soprattutto si fa vedere tra la gente, si fa conoscere dagli stessi tifosi che comprano il biglietto per una partita al Maradona. Vivere la città gli consente di capire in effetti le vere sensazioni del popolo e di non crearsi una bolla alternativa, che coinciderebbe poco con la realtà. D’altronde, per lottare e provare a vincere lo Scudetto serve la mano di tutti. Serve capire l’ambiente circostante. E l’allenatore partenopeo si è calato perfettamente nella realtà che lo circonda.

Vivere la città, per Antonio Conte, significa anche apprezzare la buona cucina napoletana. Soprattutto la pizza. Infatti, il mister è andato a mangiare da Impasto 55, nota pizzeria napoletana, spesso frequentata dallo stesso allenatore. Si trova bene e soprattutto mangia bene. Così, l’ormai amico Vitale del Gais ha postato sui social la foto che lo ritrae con Antonio Conte nel suo locale.

Conte da Impasto 55 per scaramanzia?

Un rituale che spesso ha portato fortuna nei pre-partita. Che sia di buon auspicio?

In effetti, stando ai post di Instagram di Impasto 55, Antonio Conte ha visitato il locale prima del pareggio contro il Bologna, e prima delle vittorie contro Fiorentina, Juventus e Genoa. E il primo avvistamento in quella pizzeria è stato tra la vittoria contro il Lecce e quella contro il Milan, ad ottobre. Insomma, la speranza è che il trend continui ad essere positivo, senza brutte sorprese