Napoli e Inter, come andrà a finire: il pronostico a sorpresa di Zazzaroni e Caressa

Napoli e Inter sono in piena lotta per la vittoria del campionato: scopri il pronostico di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa su come finiranno le partite che vedono le due squadre coinvolte

É una Serie A agguerritissima quella di quest’anno, con numerosi verdetti ancora da stabilire a 5 giornate dalla fine. Il Monza è quasi matematicamente in Serie B, ma tolta questa certezza, tutto resta in bilico. Napoli e Inter giocheranno la prossima Champions League, ma non si sa chi delle due vincerà il campionato, ritrovandosi a 71 punti entrambe a 5 giornate dalla fine.

La corsa per il terzo e quarto posto vede coinvolte 6 squadre dall’Atalanta alla Fiorentina, con Milan mina vagante per l’Europa League in caso di vittoria della Coppa Italia, nonostante l’eventuale nono posto. Anche la lotta retrocessione è accesissima, con Lecce, Empoli e Venezia che appaiono le tre indicate a contendersi l’unico slot disponibile per salvarsi. Un rush finale di 15 punti super emozionante.

Napoli-Torino e Inter-Roma, il pronostico di Zazzaroni e Caressa

Nel corso del consueto appuntamento su Radio Deejay del sabato, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono divertiti a dare i pronostici sulla prossima giornata di Serie A. Il 34° turno si prospetta accesissimo per la corsa scudetto, con il Napoli che attenderà in casa il Torino e l’Inter che affronterà la Roma a San Siro a 3 giorni dalla super sfida di Champions League contro il Barcellona.

Per entrambi i giornalisti nessun dubbio legato alla squadra di Conte, che a detta loro porterà a casa i 3 punti senza troppi patemi contro i granata, che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Esito più incerto, ma di comune accordo, per la gara dell’Inter.

Secondo Zazzaroni e Caressa sarà una sfida da 1-X. Questo vuol dire che, per entrambi, ci sarà sia la possibilità che le due pretendenti al titolo si ritrovino a pari punti anche dopo questa giornata, sia che il Napoli riesca ad allungare a +2 con solamente 12 punti ancora a disposizione. La seconda opzione scalda i tifosi partenopei, che sperano di ritrovarsi domani sera, al Maradona, reduci da una bella notizia nel pomeriggio di San Siro.