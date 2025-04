Napoli e Inter, c’è un dato che può condizionare gli azzurri: è già successo 14 volte

Napoli e Inter protagoniste di un dato che potrebbe condizionare gli azzurri anche nel prossimo turno di campionato: è già successo ben 14 volte in questa stagione

Napoli e Inter sono in piena corsa per lo scudetto e saranno impegnate entrambe nella giornata di domenica 27 aprile per il 34° turno di Serie A. I partenopei se la vedranno contro il Torino al Maradona, mentre i nerazzurri saranno di scena a San Siro contro la Roma.

Sulla carta appare più ostico l’impegno per la banda di Inzaghi, che si ritroverà davanti una squadra agguerrita e reduce a ben 17 risultati utili consecutivi. Gli uomini allenati da Claudio Ranieri, però, hanno ottenuto pochissime soddisfazioni nei big match durante tutta la stagione. Al Napoli basterebbe anche un pareggio nella sfida delle 15, potendo così giocare più spensierati la sera davanti a uno stadio sold out.

Inter in campo prima del Napoli: come è andata nei 14 precedenti

Il calendario ci regalerà questo Inter-Roma più di 5 ore prima rispetto al fischio d’inizio della partita di Fuorigrotta. Il fischio finale da San Siro arriverà a circa 3 ore di distanza da quello iniziale del Maradona, con gli azzurri che saranno senz’altro curiosi di conoscere il risultato della super rivale al titolo. Solo curiosi, o anche condizionati?

In altre 14 circostanze, durante l’arco della stagione, l’Inter è scesa in campo prima del Napoli. Ma quali sono i numeri della squadra di Conte in tal senso? Facciamo un passo indietro e analizziamo prima il risultato dei nerazzurri. Per 11 di queste 14 volte, l’Inter ha ottenuto i tre punti: contro Lecce, Atalanta, Udinese (due volte), Verona, Parma, Cagliari (due volte), Venezia, Genoa e Monza. In altre 3, invece, sono arrivati pareggi, contro Genoa, Milan e Parma. Mai una sconfitta.

Il non aver mai perso, oltre a essere un dato che porta bene ai nerazzurri, quando ha condizionato il Napoli? Il bilancio è più positivo che negativo, ma non mancano risultati che hanno fatto storcere il naso. Delle 14 gare, sono arrivati 9 trionfi: contro Bologna, Parma, Monza, Roma, Venezia, Verona, Fiorentina, Milan ed Empoli. Due pareggi, contro Roma e Bologna e ben 3 sconfitte con Verona, Lazio e Como.

Per questa 34a giornata di Serie A, sarà dunque la 14a volta in cui l’Inter giocherà prima della Roma. I nerazzurri riusciranno a rimanere ancora imbattuti come successo nei numerosi precedenti? E il Napoli sarà in grado di non pensare troppo al risultato della diretta rivale, superando il Torino? La sfida a distanza è più accesa che mai.