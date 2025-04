Inter-Napoli, il duello è anche fuori dal campo: spunta l’obiettivo comune

Lotta al vertice anche dietro le scrivanie, il mercato si accende nel finale di stagione.

La lotta scudetto si fa sempre più accesa col passare delle ore. Inter e Napoli affronteranno cinque finali, da qui alla fine della stagione, che decreteranno il prossimo campione d’Italia. Una sfida di livello, che al momento vede le due compagini a pari punti in vetta alla classifica.

Ma l’obiettivo comune, a quanto pare, non è soltanto quello relativo al campo. Ci sono anche diversi nomi sul mercato che sono finiti sulla lista di entrambe le dirigenze, che quindi sono pronte a darsi battaglia anche dietro le scrivanie.

Uno di questi ha avuto una stagione piuttosto travagliata, e nonostante ciò è riuscito ad attirare l’attenzione dei due top club italiani. Si tratta di Lewis Ferguson, che dopo l’operazione al legamento crociato è tornato in campo nei mesi a cavallo tra il 2024 ed il 2025 fino a marzo, quando poi è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di un infortunio muscolare.

Napoli e Inter su Ferguson, le parole dello scout

E oltre a Napoli e Inter ci sarebbero anche diversi club di Premier League interessati a Ferguson che, in cado di qualificazione alla prossima Champions League con il Bologna, potrebbe decidere di cambiare aria per provare a fare il salto di qualità.

Michele Fratini ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, ai quali ha analizzato la stagione di Lewis Ferguson ma soprattutto il modo in cui lo scozzese classe 1999 potrebbe ambientarsi a Milano, sponda nerazzurra, o a Napoli.

“Ferguson è un centrocampista completo: ancora abbastanza giovane, forte fisicamente, bravo sia nella fase difensiva che soprattutto in quella offensiva. Lo vedrei bene all’Inter come mezzala: da un lato c’è Mkhitaryan che ha detto che potrebbe smettere al termine della stagione e dall’altro Frattesi che è stato decisivo anche in Champions League contro il Bayern Monaco e ora vuole giocare di più, magari altrove. Altrettanto bene lo vedrei al Napoli dove, a prescindere dalle clausole per il rinnovo automatico, Anguissa è in scadenza di contratto e dopo uno scudetto vinto e un altro che potrebbe arrivare quest’anno, potrebbe cercare nuovi stimoli in un altro club”, ha commentato lo scout.

Attenzione quindi alle prossime partite del Bologna, perchè Ferguson potrebbe volersi mettere in mostra in vista dell’estate. Napoli e Inter non duellano solo in campo ma anche sul fronte mercato.