Napoli, il bomber è ai saluti: ipotesi scambio con il Bologna

Uno dei calciatori della rosa attuale del Napoli potrebbe salutare a fine stagione: prende quota l’ipotesi di uno scambio con il Bologna

Il Napoli, grazie al lavoro certosino di mister Antonio Conte, è riuscito a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista in Serie A. Gli azzurri stanno lottando con le unghie e con i denti contro l’Inter di Simone Inzaghi per la conquista dello scudetto, e a cinque giornate dalle fine il sogno è più vivo che mai.

Tutti i calciatori in rosa hanno dato il proprio apporto in questa meravigliosa annata, che da molto positiva può diventare storica. Ovviamente, chi più, come Romelu Lukaku, che ha raggiunto la doppia-doppia in campionato, o Scott McTominay, che può agguantare la doppia cifra alla sua prima esperienza in A, e chi meno, come il cholito Simeone, che quest’anno ha trovato pochissimo spazio.

Proprio quest’ultimo è al centro di alcune voci di mercato, e un addio a fine stagione non è da escludere visto che nelle ultime ore sembra prendere sempre più quota uno scambio con il Bologna.

Napoli, Simeone può salutare a fine stagione: si pensa ad uno scambio con Beukema del Bologna

Il Napoli, come noto, è fortemente interessato al difensore olandese Sam Beukema del Bologna per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Il club partenopeo sta valutando diverse opzioni per concludere l’affare, e una di queste è proprio l’ipotesi di scambio che coinvolge l’attaccante Giovanni Simeone.

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, la società emiliana valuta sui 25 milioni di euro il difensore che sta facendo benissimo sotto la guida di mister Vincenzo Italiano. Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul piatto anche il cartellino del cholito, che da tempo interessa agli emiliani, ma al momento il Bologna sembrerebbe intenzionato a negoziare separatamente i calciatori.

La situazione è da monitorare, e non è detto che in futuro non si possa trovare un accordo sulla base di un conguaglio economico a favore dei rossoblù più lo scambio dei due calciatori. Quel che è certo, è che il tempo di Simeone a Napoli sembra ormai finito, considerando anche che il prossimo anno in Campania dovrebbe sbarcare un nuovo attaccante da copertina, senza dimenticare il riscatto di Lukaku che diventerà a tutti gli effetti un calciatore azzurro.